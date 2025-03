Jairo Fitness, nutricionista: 'Terelu Campos ha d'evitar l'alcohol i els greixos'

Terelu Campos ja està de camí després del seu breu pas per Supervivientes on només ha estat 18 dies. Al programa, el seu aspecte físic i la seva salut han estat motiu d'atenció tant dels mitjans com dels espectadors. Segons Jairo, un nutricionista consultat per Ni que fuéramos, si desitja no recuperar els quilos perduts "Terelu ha d'evitar l'alcohol i els greixos".

Un dels principals problemes que afronten els concursants a Supervivientes és la limitació d'aliments i la despesa energètica a causa de les proves físiques. En el cas de Terelu, pràcticament no ha participat de les proves, però sí que ha patit l'escassetat de menjar. No obstant això, el seu canvi de físic es deu a la pèrdua de líquids i a la inflor més que a un volum alt de quilos.

Terelu Campos i la dieta que hauria de seguir per veure's bé

Terelu Campos va posar rumb a Hondures amb la intenció de vèncer les seves pors i posar-se a prova. No obstant això, del que està més orgullosa és de la figura que se li ha quedat després de passar 18 dies a Hondures. A priori podria no ser significatiu, però ha estat suficient temps perquè el físic de la col·laboradora hagi canviat de manera notable.

Ni que fuéramos va analitzar en què ha canviat Terelu comptant amb Jairo Fitness, un reconegut nutricionista que ha donat les claus d'aquesta metamorfosi. Tal com ha explicat, la col·laboradora ha perdut líquids i ha rebaixat la inflor. No obstant això, si no vol tornar a recuperar els quilos perduts, "Terelu ha d'evitar l'alcohol i els greixos".

En definitiva, en el que insisteix Jairo és que la filla de María Teresa ha de començar a portar una vida saludable. "És molt fàcil recuperar els quilos perduts, perquè això no passi cal mantenir uns bons hàbits", assenyalava.

Abans de Supervivientes, Terelu reconeixia certs hàbits poc saludables com el consum de tabac i una dieta poc sana. Molts esperaven que el seu pas per Hondures li brindés l'oportunitat de reconduir la seva situació i canviar la seva alimentació. Als seus 59 anys, el seu estat físic ha estat objecte de debat en comparació a Koldo Royo de 66 i també havent superat dos càncers.

Terelu Campos està encantada amb el seu canvi físic

Terelu es va quedar impactada amb el reflex que li tornava el mirall després del seu pas per Supervivientes i comprovar que la roba li quedava gran. "Un nou look, que mai està de més, ara aquest estiu ja no em fa por que em pillin els paparazzis", bromejava.

No obstant això, un dels seus primers àpats van ser porres i una beguda a base de llet i cacau. Un fidel reflex de la classe d'alimentació que segueix la filla de María Teresa Campos i que hauria d'anar canviant.

El seu estat físic ha estat objecte de debat durant aquests dies a Supervivientes en diferents platós de televisió. Si bé no s'esperava veure una Terelu atlètica, la seva fragilitat i la seva baixa forma, conseqüència d'una vida poc saludable, ha impactat.

"Semblava una velleta que s'estava banyant i això que és una senyora més jove que jo", assenyalava Alessandro Lequio. "I això no és per la malaltia, és culpa d'un estat de forma, que s'ha estat descuidant tota la vida", sentenciava.

D'aquí que els consells de Jairo Fitness resultin de gran importància perquè Terelu reaccioni i implanti canvis en la seva vida. Si vol treure profit a aquesta pèrdua de pes soferta a Hondures, el primer que ha d'eliminar és l'alcohol i els greixos. Només el temps dirà si, finalment, la col·laboradora accepta seguir aquest consell i opta per una vida saludable.