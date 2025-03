Pilar Eyre, experta en Casa Reial: 'Juan Urdangarin viu a Londres amb un noi'

L'experta en Casa Reial, Pilar Eyre, ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera informació que ha revelat sobre Juan Urdangarin: "Viu a Londres amb un jove".

Aquesta coneguda escriptora i periodista ha dedicat el seu últim blog de Lecturas a analitzar amb detall les vides dels nets de Joan Carles I. No obstant això, la informació que més ha cridat l'atenció ha estat la relacionada amb el fill gran dels exduques de Palma.

Durant tots aquests anys, i a diferència dels seus germans Pablo i Irene, Juan Urdangarin ha preferit mantenir-se al marge dels mitjans de comunicació. Motiu pel qual qualsevol dada sobre la seva vida privada sempre genera una gran expectació.

Ara, Pilar Eyre no ha tingut cap problema a compartir amb els lectors del seu blog com és la vida del jove avui dia. I és que, des de fa anys, té fixada la seva residència a la capital del Regne Unit:

"Actualment viu a Londres amb un jove i, pel que sembla, treballa amb el gendre de José María Aznar, encara que no es coneix l'origen d'aquesta dada i mai s'ha confirmat. Diuen que odia amb tota la seva ànima la premsa, a la qual atribueix els mals de la seva família".

Pilar Eyre revela diversos detalls sobre l'actual vida de Juan Urdangarin

Tots els indicis apunten que Juan Urdangarin va prendre la decisió d'instal·lar-se a Londres arran de tots els problemes que ha tingut el seu pare pel Cas Nóos. I és que, segons ha assegurat Pilar Eyre, ell va ser qui més va patir amb tot aquest escàndol:

"Sent el més gran dels germans, com Froilà, ha estat el més conscient dels problemes del seu pare, a causa dels quals va patir assetjament escolar i va necessitar ajuda professional".

A més, Pilar Eyre també ha parlat sobre un altre dels fills dels exducs de Palma: Pablo Urdangarin. Segons ha apuntat aquesta experta en Casa Reial, "té nòvia, juga a handbol com el seu pare, encara que no és tan bo com ell, i és el més extravertit dels germans".

A més, la periodista ha deixat al descobert una altra dada desconeguda sobre el germà de Juan Urdangarin: "S'expressa perfectament en català i en el seu treball li diuen Pau".

No obstant això, i encara que Pablo només es porta tres mesos amb la seva cosina Victòria Frederica Marichalar i Borbó, Pilar Eyre ha assegurat que "els cosins es tracten molt poc". "No tenen res en comú", ha afegit a continuació.

D'altra banda, i de forma general, la periodista ha apuntat que "tots els nets del rei són grans d'Espanya i excel·lentíssims senyors". Encara que hi ha dues excepcions: "Leonor, que és princesa d'Astúries, i Sofia, que és infanta".

"Tots, excepte Leonor i Sofia, reben generoses assignacions mensuals per part del seu avi i estaran presents en el seu testament.[…]Donada la magnitud de la fortuna de Joan Carles i que està radicada en un paradís fiscal, aquests nois no tindran mai problemes econòmics, ni ells ni els seus descendents".