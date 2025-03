Increïble el que Kiko Matamoros ha confirmat de Terelu Campos: 'És molt difícil'

L'experiència de Terelu Campos a Supervivientes està fent parlar molt en diferents espais televisius. És el cas de Ni que fuéramos, programa des del qual els que van ser companys de la filla gran de María Teresa Campos analitzen cadascun dels seus moviments. Kiko Matamoros, per exemple, es mostrava comprensiu: "Entenc que allà, per als concursants, és molt difícil", tot i així deixava clar que tots havien d'estar "agraïts" amb la presència de Terelu.

La veritat és que per a la col·laboradora no és fàcil adaptar-se a les circumstàncies de l'illa. A més, cal tenir en compte que fa pocs dies un temporal va assotar l'espai natural que ara s'ha convertit en casa seva. Terelu va mostrar la seva intenció d'abandonar, encara que finalment va recapacitar i va deixar clar que segueix endavant en aquesta aventura.

Kiko Matamoros no té cap problema a mostrar-se comprensiu amb Terelu Campos

A tot això cal sumar les tensions que està deixant a la vista amb alguns dels seus companys. Campos ja ha protagonitzat algun moment complicat amb Makoke o amb Pelayo Díaz.

Si bé Kiko Matamoros defensa que, malgrat tot, Terelu ha arribat a l'illa per captar l'atenció de l'audiència, María Patiño defensava en el seu programa tot el contrari. "Jo crec que funciona millor Montoya que Terelu", opinava la presentadora gallega.

Una afirmació davant la qual Kiko Matamoros no va trigar a reaccionar. El tertulià va insistir en la seva postura, deixant clar que seguia apostant per Terelu. "Funcionarà millor Montoya que Terelu, però el rècord de Terelu no el té Montoya", deixava anar Matamoros intentant desmuntar l'argument de la seva companya.

Kiko es referia a la quota d'espectadors que Supervivientes va registrar al llarg de la primera gala, una nit en què l'andalús encara no era concursant del reality.

A continuació, María Patiño es va mostrar de la manera més irònica. "Gràcies, Terelu, per existir", exclamava la periodista mostrant el seu desacord amb Kiko, qui recordava que Terelu no va ser ben rebuda pel grup.

María Patiño i Kiko Matamoros mostren els seus diferents punts de vista sobre Terelu Campos

Per al col·laborador de Ni que fuéramos va resultar "humiliant" la situació d'"indefensió" que va viure la germana de Carmen Borrego. "Ningú dels que hi era estava disposat a donar-li un cop de mà", va explicar el madrileny indignat.

Patiño, després, va tornar a mostrar que el seu punt de vista era contrari al de Matamoros. "Jo entenc i empatitzo amb els concursants d'allà, perquè aquesta categoria de ruïnosa li passa factura a l'hora de conviure", va afegir la comunicadora.

Aleshores Matamoros, cansat d'aquesta confrontació, va tancar el tema recordant el seu pas pel citat concurs. "Jo allà vaig ser absolutament solidari en tot moment amb qualsevol persona a qui creia que no se la tractava convenientment", sentenciava Kiko, defensant de nou a Terelu.