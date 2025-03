Ja és oficial: Elsa Pataky i Chris Hemsworth prenen una decisió que ho canviarà tot

Elsa Pataky i Chris Hemsworth han pres una determinació que ho canvia tot: no viure mai a Espanya. Fa anys que el matrimoni viu instal·lat a Austràlia on gaudeixen d'una vida plàcida en plena natura. De fet, va ser aquesta la condició que l'actriu li va imposar a l'actor de Thor per mudar-se a un altre continent.

Elsa volia una vida allunyada del focus mediàtic i envoltada de paisatges de somni i ha aconseguit fer realitat el seu somni. Tan adaptada està a la seva nova vida que, com ella mateixa va confessar, li resultaria molt difícil viure en una capital envoltada d'asfalt.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth fan el pas definitiu en la seva vida en comú

Elsa Pataky i Chris Hemsworth van fer un pas important el 2015 en mudar-se a Austràlia, allunyant-se de la vida a Los Angeles. L'actriu madrilenya va imposar una condició clara abans de fer el pas: volia viure en una granja. Aquesta exigència era fonamental per a ella, ja que desitjava estar envoltada de natura i criar els seus fills en un entorn tranquil i aïllat.

Ara que ho ha aconseguit és oficial el pas que han fet Pataky i Hemsworth: no viure mai a Espanya. La mansió en la qual viuen actualment està ubicada a Broken Head, la costa est d'Austràlia, en una zona natural. Aquest lloc els permet gaudir de la tranquil·litat del camp i d'un espai ideal per compartir en família.

Per això mateix, no entra entre els seus plans de futur canviar aquest idíl·lic lloc per l'asfalt d'una capital. De fet, la mateixa Elsa així ho va confessar en una de les seves últimes entrevistes. “Viure a Madrid és complicat quan ja has viscut al camp, en plena natura, costa”, va confessar.

Tampoc triaria com a destinació Los Angeles, on la majoria de les estrelles de Hollywood resideixen. “Quan estàs a Los Angeles t'ofega la feina”, va dir. “Allà totes les converses, fins i tot els cartells que veus pel carrer, tenen a veure amb el món del cinema i amb la seva indústria”, va assenyalar.

En la seva opinió, el glamour i les exigències de la meca del cinema “fan que perdis la perspectiva”. Un motiu més que suficient per no abandonar la plàcida vida de la qual gaudeix a Austràlia. Allà tot és diferent i, tant ella com Hemsworth connecten amb un entorn natural, realitzant activitats a l'aire lliure juntament amb els seus fills.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth només venen a Espanya de vacances

La vida a Austràlia és l'espai perfecte perquè la parella es concentri en la seva vida familiar i en el benestar dels seus fills. Aquests han crescut allunyats del bullici de les grans ciutats, envoltats de natura i convivint amb el medi ambient.

Malgrat els sacrificis que ha implicat mudar-se tan lluny d'Espanya, Elsa no es penedeix de la seva decisió. Sobretot, perquè viure en un altre continent no ha evitat que viatgi amb assiduïtat al seu país natal. Pataky encara té vincles amb Espanya i intenta que els seus fills no s'oblidin de quins són els seus altres orígens.

Per al matrimoni, Espanya és com el seu pati de jocs en el qual gaudir durant les seves vacances. “Em fa alegria, als petits els encanta, el pernil…”, va dir. Elsa ha mencionat que, encara que li encanta visitar el seu país natal, no es veu vivint-hi permanentment.

La família Hemsworth-Pataky ha gaudit d'escapades a Espanya, on han passat temps amb familiars i amics. Aquestes visites són importants per mantenir el vincle amb la cultura d'Elsa. No obstant això, prefereixen tornar a la seva llar a Austràlia després de cada viatge.

La parella ha trobat allà un lloc ideal per criar els seus tres fills. La natura, les platges i el clima són aspectes que valoren molt. La criança en un entorn natural i menys agitat és fonamental per a ells, cosa que reforça la seva decisió de no viure a Espanya.