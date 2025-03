El príncep Guillem i el seu germà Harry, assenyalats pel que passarà amb Carles III

La salut del rei Carles III d'Anglaterra es troba en un moment crític. Davant d'aquesta situació, el Palau de Buckingham ja es prepara per al que sembla inevitable: l'eventual coronació del príncep Guillem. Abans que això passi, l'actual monarca ha deixat clares les seves últimes peticions als seus fills, encara que tot indica que no seran complertes.

Els desitjos de Carles III d'Anglaterra no es compliran

Des que es va conèixer la gravetat del seu estat, Carles III ha estat organitzant els seus assumptes per assegurar l'estabilitat de la monarquia. Segons fonts properes, el rei ha expressat dos desitjos fonamentals.

El primer té a veure amb el seu fill menor, el príncep Harry. Carles III vol estar a prop dels seus néts, Archie i Lilibet, a qui no ha pogut veure assíduament, a causa de les tensions familiars. Però aquest retrobament sembla poc probable, ja que Meghan Markle ha mantingut els seus fills allunyats de la família Reial Britànica.

El segon desig del monarca britànic implica directament el príncep Guillem. Carles III ha demanat que el seu fill gran no prengui mesures dràstiques contra Camila un cop ell ja no hi sigui. No obstant això, això també sembla difícil de complir.

Els prínceps Guillem i Harry i la incertesa sobre el futur de la monarquia britànica

Per a Harry, el bloqueig de Meghan Markle ha estat una barrera impossible de superar. Tot i que el duc de Sussex ha mostrat intenció d'acostar-se al seu pare, la relació amb la Família Reial continua sent tensa.

En el cas de Guillem, la seva postura cap a Camila Parker Bowles és un tema delicat. Amb la seva arribada al tron, s'espera una transformació en la monarquia britànica. I un dels canvis més probables podria ser la sortida de Camila de Buckingham, malgrat el desig de Carles III d'evitar-ho.

La postura dels fills del rei sembla evident: cap dels dos sembla disposat a complir els últims desitjos del seu pare. Tant per a Guillem com per a Harry, complir amb les últimes voluntats del seu pare és una tasca difícil. El grau d'implicació que comporta, en temes especialment delicats per a cadascun d'ells, ho fa poc probable.

Un futur incert per a la Família Reial britànica

Carles III és conscient que el seu temps com a rei podria ser breu. No obstant això, se sap que fins al moment no es planteja abdicar i continuarà amb els seus deures fins al final, com va fer la seva mare. Malgrat els seus intents d'unir la seva família abans de la seva partida, les diferències semblen irreconciliables.

Ni Guillem ni Harry semblen disposats a canviar el rumb que han pres. Mentre el Regne Unit es prepara per a la possible arribada d'un nou monarca, la família reial continua envoltada en incertesa. El llegat de Carles III dependrà de com els seus fills gestionin la seva absència.