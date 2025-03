Confirmada la cridanera notícia d'India Rosa, filla d'Elsa Pataky i Chris Hemsworth

Acaba de confirmar-se la notícia sobre India Rosa, la major d'Elsa Pataky i Chris Hemsworth: "no vol sortir en públic". La primogènita de la parella d'actors, de 12 anys, ha sorprès desmarcant-se de la fama dels seus progenitors. En les últimes publicacions d'Elsa, l'India ha donat clares mostres de la seva incomoditat davant la càmera.

Finalment, ha pres la determinació de passar desapercebuda i apostar per una vida allunyada del focus. Ha estat la mateixa Elsa la que confirmava la decisió de la seva petita i com tant ella com Chris han respectat la seva decisió.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth confirmen l'última hora d'India Rosa

Elsa Pataky i Chris Hemsworth són un dels matrimonis més sòlids i consolidats de Hollywood. A través dels seus perfils, mostren una realitat molt diferent de la que ens tenen acostumats les grans estrelles. En les seves vides, no hi ha focus, hi ha natura salvatge i una convivència perfecta amb el medi ambient.

Tanmateix, això no evita l'interès que desperta la família que la parella d'actors internacionals ha format amb els seus tres fills. Tot i viure lluny de la fama, els seus pares presumeixen de gaudir d'India Rosa, Tristán i Sasha. En aquest context, acaba de confirmar-se la notícia de la major d'Elsa i Chris: "no vol sortir en públic".

India Rosa Hemsworth, filla d'Elsa Pataky i Chris Hemsworth, ha optat per mantenir-se allunyada del focus. A diferència dels seus germans bessons, Tristán i Sasha, l'India evita esdeveniments i aparicions públiques.

Durant un concert recent, Elsa va intentar gravar l'India, però l'adolescent es va amagar darrere d'una coneguda en notar la càmera. A més, en una fotografia posterior, l'India va posar d'esquena, evitant que el seu rostre fos clarament visible. Aquests gestos reflecteixen la seva incomoditat amb l'exposició pública.

Ha estat la mateixa Pataky la que confirmava que India Rosa ha optat per portar una vida discreta. "Ella mateixa ha decidit que no vol sortir en públic, ni cridar l'atenció, ni que parlin d'ella", va explicar en una recent entrevista.

Malgrat la reticència de l'India, Elsa continua compartint moments familiars a les xarxes socials. No obstant això, s'ha observat que les aparicions de la seva filla en aquestes publicacions són menys freqüents. El que demostra com la intèrpret i el seu marit, Chris Hemsworth, han acceptat la seva decisió.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth donen suport a l'India

La pressió mediàtica pot ser aclaparadora, especialment per a algú que creix en l'ull públic. L'India, sent la major de tres germans, ha hagut de lidiar amb la fama dels seus pares des d'una edat primerenca.

La família Hemsworth-Pataky resideix a Byron Bay, Austràlia, portant una vida tranquil·la i allunyada del bullici mediàtic. Tanmateix, això no evita l'interès que desperta la família d'Elsa i Chris i el temps que comparteixen amb els seus tres fills.

Per al matrimoni, passar temps de qualitat amb India Rosa, Sasha i Tristán és la seva prioritat i el seu major orgull. D'aquí que sigui freqüent que comparteixin aquests moments en família amb els seus seguidors. Però la posició de l'India canvia aquesta perspectiva.

Mentre que Tristán i Sasha participen activament en esdeveniments familiars i posen per a fotografies, l'India prefereix mantenir-se al marge. A mesura que la jove creix i s'endinsa en la seva adolescència, el seu desig de privacitat s'ha intensificat. És aquí on Elsa i Chris exerceixen un paper clau en el seu creixement personal.

Tots dos han après a adaptar-se a les seves necessitats, brindant-li l'espai que requereix i respectant la seva decisió. Per això, cada vegada són menys les instantànies en què l'India apareix.