El motiu pel qual Elsa Pataky i Chris Hemsworth han deixat la seva mansió d'Austràlia

Elsa Pataky i Chris Hemsworth han deixat la seva mansió d'Austràlia per un motiu: gaudir d'una escapada a Barcelona. El matrimoni més sòlid de Hollywood ha deixat enrere la seva llar per posar rumb a Espanya. La raó principal d'aquest viatge és la col·laboració d'Elsa amb la marca de calçat Gioseppo.

Tota la família al complet va aprofitar l'ocasió per gaudir d'uns dies a la Ciutat Comtal i conèixer els seus racons. Mentre Pataky complia amb les seves obligacions, l'actor de Thor s'ha deixat veure juntament amb un dels seus bessons pel barri gòtic. A més, Hemsworth va aprofitar l'ocasió per fer unes compres.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth deixen la seva mansió a Austràlia

Elsa Pataky i Chris Hemsworth, la famosa parella d'actors, han pres la decisió de deixar la seva impressionant mansió a Byron Bay, Austràlia. Aquesta propietat, adquirida el 2014, es va convertir en la seva llar somiada, però recentment han optat per un canvi d'escenari.

El motiu que ha portat el matrimoni a abandonar la seva llar ha estat gaudir d'una escapada a Barcelona. Aquestes breus vacances, lluny dels seus compromisos laborals i la rutina, han estat una oportunitat per connectar amb la cultura espanyola, país natal d'Elsa. Juntament amb ells, també han viatjat els seus fills amb els quals han compartit moments únics explorant la ciutat.

Durant la seva estada, Elsa va aprofitar la seva visita a Barcelona per gravar una campanya publicitària per a una reconeguda marca de calçat. La campanya la va portar a una masia als afores de la ciutat, mentre Chris es dedicava a fer turisme.

Mentre Elsa complia amb els seus compromisos laborals, Chris es va assegurar de gaudir del seu temps lliure amb els seus petits. Aquest equilibri de treball i oci mostra una faceta més relaxada de la parella, lluny de les exigències de les seves obligacions laborals.

Una de les zones de les quals Hemsworth es va enamorar va ser del barri gòtic on va gaudir de les botigues artesanals de la zona. Aquesta experiència va ser una cosa que va compartir obertament a les seves xarxes socials, mostrant la seva fascinació pels productes artesanals de la ciutat. De fet, fins i tot va adquirir diversos ganivets a la històrica Ganiveteria Roca.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth gaudeixen d'unes breus vacances a Barcelona

Elsa Pataky i Chris Hemsworth han sabut treure el màxim profit a la seva breu escapada a Barcelona. Aprofitant el bon clima, el matrimoni va saber combinar a la perfecció el treball i l'oci en família.

Un cop que l'actriu espanyola va haver acabat amb els seus compromisos professionals, es va unir a la seva família per gaudir junts. Per a Elsa, aquest viatge ha estat una oportunitat per reconnectar amb les seves arrels espanyoles i gaudir del paisatge i la gastronomia. Chris s'hi va sumar, conscient de com és d'important per a la seva dona tornar al seu país natal.

Des que van decidir unir els seus camins, l'actor s'ha mostrat molt interessat en la cultura i orígens d'Elsa. Per a Hemsworth, aquest viatge també va representar una manera de gaudir de l'art i la cultura local mentre crea records inoblidables amb la seva família.

No és la primera vegada que el matrimoni decideix passar un temps en família a Espanya. L'estiu passat, Pataky i Hemsworth van triar la Ciutat Comtal per a les seves vacances coincidint amb l'aniversari d'Elsa. Van visitar els llocs més emblemàtics de la zona i van gaudir de la seva gastronomia.

A través de les xarxes van mostrar des de passejos en bici pel passeig marítim a una visita al Ballom Museum. El matrimoni va passar totalment desapercebut i es van confondre amb els milers de turistes que inunden els carrers de la capital. "Vaig passar el millor dia", va escriure Elsa després de gaudir d'un aniversari molt especial amb la seva família.