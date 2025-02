Aplaudiment per a Elsa Pataky i Chris Hemsworth pel que han fet amb els seus fills

Elsa Pataky i Chris Hemsworth s'han guanyat l'aplaudiment de molts per com estan educant els seus fills: de manera natural. Al món de la fama i les celebrities de Hollywood, els famosos tendeixen a criar els seus descendents envoltats de luxes i glamour. No és el cas de l'actriu espanyola i l'actor de Thor que han optat per una manera natural i allunyada dels focus.

Així ho ha demostrat Elsa mostrant com porta els seus fills a l'escola: en bici i per la platja fins a arribar al centre escolar. Tant Chris com la seva esposa tenen una filosofia de criança que prioritza la connexió familiar i el respecte per l'entorn. Valors que han transmès als seus tres fills India, Sasha i Tristán.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth mostren com eduquen els seus fills

Elsa Pataky i Chris Hemsworth són una de les parelles més reconegudes a nivell mundial pel seu treball en la indústria cinematogràfica. Tots dos són grans actors que no han deixat que la fama i els focus ennuvolin les seves respectives vides. Tampoc la dels seus tres fills als quals procuren inculcar uns valors molt llunyans als de les estrelles de Hollywood.

El que han fet Elsa i Chris amb els seus tres fills és criar-los en un ambient de natura. Pataky ha esmentat en diverses ocasions que passar temps a l'aire lliure és fonamental per al desenvolupament dels seus fills. D'aquí l'última publicació de l'actriu espanyola on mostra com porta els seus fills a l'escola.

Elsa ha compartit un vídeo on se la pot veure juntament amb India, Sasha i Tristán de camí al centre escolar. Lluny d'usar els famosos monovolums familiars, Pataky i els seus fills es mouen en bicicletes per la platja. Una manera totalment diferent i molt saludable amb la qual començar el dia.

Elsa i Chris també han enfrontat crítiques sobre el seu estil de criança, però es mantenen ferms en les seves decisions. Són coneguts per criar els seus fills d'una manera molt especial, destacant l'equilibri entre la vida familiar i la connexió amb la natura. El que els ha valgut un gran aplaudiment d'aquells que creuen i comparteixen aquesta mateixa filosofia.

La vida 'salvatge' d'Elsa Pataky i Chris Hemsworth

Elsa Pataky i Chris Hemsworth van decidir canviar el passeig de la fama de Hollywood per les arenes blanques i la vida salvatge d'Austràlia. Viuen a Byron Bay, un lloc idoni per a aquest estil de vida, envoltats de platges i un entorn natural. La parella prioritza l'activitat a l'aire lliure, mostrant als seus fills el valor de gaudir de la vida sense excessiva exposició als mitjans.

Elsa comparteix amb freqüència moments de la seva rutina diària amb els nens, així com les activitats i esports que realitzen a l'aire lliure. Aquestes experiències són una forma d'ensenyar als petits a gaudir del medi ambient i de la natura.

De fet, en una de les seves entrevistes, la dona de Chris Hemsworth va reconèixer que li resultaria molt complicat canviar d'entorn a un de més cosmopolita. "És molt difícil per a mi que un lloc com en el qual visc, que és pura natura, canviar a la ciutat, seria molt complicat", va explicar.

La parella també es preocupa per la salut mental i emocional dels seus fills. Pataky ha parlat sovint sobre la importància de crear un ambient segur on els nens puguin expressar els seus sentiments.

A més, respecte al futur dels seus fills, Elsa té clar que seran ells qui triïn. "Que es dediquin al que els faci feliços, intentaré fer-los saber que hi ha diferents professions perquè puguin triar bé", va comentar.