Gir de 180° amb què ha passat entre Pep Guardiola i Cristina Serra: és molt fort

Dos mesos després de fer-se pública la seva separació, s'ha produït un inesperat gir de 180° en l'actual i delicada situació de Pep Guardiola i Cristina Serra. Tots dos han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, gràcies a l'últim i inesperat gest que ha tingut l'entrenador de futbol amb la seva exdona.

Va ser a mitjans de gener quan va sortir a la llum que, després de 30 anys junts i tres fills en comú, aquest mediàtic matrimoni posava fi a la seva història d'amor. Segons Mamarazzis, la raó de la seva ruptura estaria relacionada amb l'“obsessió” de l'exfutbolista per tot el relacionat amb la seva carrera professional.

No obstant això, tot apunta que Pep Guardiola no està disposat a llençar la tovallola, prova d'això és l'última informació que ha publicat el diari britànic The Sun.

En un intent per salvar el seu matrimoni, l'entrenador del Manchester City hauria realitzat un viatge secret a Barcelona fa una setmana amb el propòsit de reconquerir Cristina Serra.

Segons ha confirmat el tabloide, Pep Guardiola seguia tenint esperances en el seu matrimoni. Tant és així que hauria viatjat en avió privat a Barcelona per passar tres dies amb la seva dona a la casa familiar.

Pep Guardiola pren una decisió relacionada amb Cristina Serra i fa un gir de 180° a la seva separació

No hi ha dubte que Pep Guardiola està disposat a fer tot el possible per donar una segona oportunitat al seu matrimoni amb Cristina Serra. De fet, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'agafar un avió per passar uns dies amb ella a Barcelona.

Tal com informa el citat mitjà britànic, durant la seva estada a la Ciutat Comtal, l'esportista gairebé no va sortir del domicili familiar, excepte per fer una visita al seu dentista.

D'aquesta manera, Pep Guardiola va dedicar la major part del temps a estar amb Cristina Serra abans de tornar a Manchester per reprendre els entrenaments amb el seu equip.

Com era d'esperar, el recent viatge de l'entrenador a Barcelona ha encès els rumors relacionats amb la seva possible reconciliació. No obstant això, l'empresària ha optat per no fer cap mena de declaració al respecte davant les càmeres d'Europa Press.

Fidel a la discreció amb què sempre ha manejat la seva relació amb l'exjugador del Barça, Cristina Serra ha deixat clar que no ha de fer “cap comentari” al respecte. A més, ha guardat silenci quan li han preguntat si Pep Guardiola realment està fent tot el possible per recuperar-la.