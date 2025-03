Ja és oficial: Carmen Lomana confirma el secret de Terelu Campos i 'Supervivientes'

Carmen Lomana comentava aquesta setmana una dada que fins ara no se sabia de l'estada de Terelu Campos a Supervivientes. La celebritat acudia al programa de ràdio Las Mañanas Kiss i mostrava la seva sorpresa en conèixer un dels privilegis amb els quals compta la mare d'Alejandra Rubio a Supervivientes. La lleonesa s'assabentava que l'organització del concurs li permet fumar a Terelu, una circumstància que va quedar pactada d'antuvi, prèvia a la seva arribada al reality.

Una informació aportada per Belén Esteban a Ni que fuéramos i de la veracitat de la qual Carmen Lomana no dubtava. La col·laboradora de l'esmentat espai radiofònic, a més, aprofitava aquesta dada per fixar-se en l'aspecte físic de Terelu.

"Has vist les ulleres que té Terelu?", preguntava Carmen Lomana a Xavi Rodríguez i María Lama. I afegia: "Està destrossada de no haver-se cuidat". Unes paraules després de les quals recordava que la tertuliana en el passat "era ideal".

Carmen Lomana destapa les conseqüències del comportament que ha seguit fins ara Terelu Campos

La col·leccionista d'alta costura explicava que "a partir dels 60 anys" es comencen a notar en el físic els efectes de la vida que cadascú ha portat. "Terelu ha begut el que li ha donat la gana i ha fumat com una boja", continuava Lomana referint-se als hàbits mantinguts per l'ex de Pipi Estrada.

Per acabar la seva intervenció, la que va ser concursant de ¡Más que baile!, deixava caure que Campos podria "haver aprofitat la seva estada a l'illa per desintoxicar-se de tot". Un consell que no sembla estar seguint la tertuliana si tenim en compte aquest privilegi que se li ha atorgat.

La major de les germanes Campos va tancar un acord amb la productora de Supervivientes. Ella viatjaria a Hondures a canvi de 50.000 euros setmanals. La malaguenya, a més, compleix una missió especial que no és altra que atreure l'audiència.

Les condicions que ha aconseguit la filla de María Teresa Campos són les més exclusives en la història del programa. Amb l'objectiu d'augmentar les dades de seguiment, la productora ha beneficiat clarament Terelu. De fet, és la que més minuts de pantalla ocupa durant les gales en directe.

La mare d'Alejandra Rubio té privilegis mai abans concedits a Supervivientes

D'altra banda, Terelu té permès abandonar el reality en qualsevol moment sense que això suposi una penalització. En cas de sol·licitar l'evacuació, una barca està sempre a la seva disposició. A més, un altre dels privilegis amb els quals compta és que per a ella les proves també són opcionals.

Quant a la possibilitat de tenir tabac a la seva disposició, la veritat és que, encara que no es veu en pantalla, Terelu Campos fuma darrere de les càmeres. Una deferència que mai s'ha tingut fins ara amb cap altre concursant de totes les edicions que fins ara s'han emès de Supervivientes.