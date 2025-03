Missatge importantíssim de Richard Gere sobre el seu matrimoni amb Alejandra Silva

Richard Gere ha deixat un important missatge sobre la seva vida a Espanya i la seva relació amb Alejandra Silva. En una recent entrevista, l'actor de Hollywood va confessar el que més li agrada del país. "Estimo Espanya, però el que més m'agrada d'Espanya és la meva dona", va afirmar de manera contundent.

El novembre de 2024, els mitjans internacionals van informar que Richard Gere i la seva família estaven preparant la seva mudança a Madrid. El mateix actor va confirmar la notícia en una entrevista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Durant la conversa, Fallon li va preguntar sobre els rumors de la seva mudança a Espanya, al que Gere va respondre amb humor i afecte per la seva esposa: “La meva esposa és espanyola. Hi ha algun problema amb això?”.

L'actor va afegir que, encara que van passar molts anys als Estats Units, ara era el moment de viure a Madrid. "La meva esposa és espanyola i m'ha donat uns set anys per viure aquí, als Estats Units. Així que ara passarem una temporada a Madrid", va comentar amb un somriure. Poc després, Richard Gere i Alejandra Silva van ser convidats a la gala dels premis ELLE for Future a Madrid, on l'actor va destacar alguns dels motius que l'han portat a prendre aquesta decisió.

Durant la seva intervenció a la gala, Gere va parlar de l'amabilitat de la gent i del sentiment de comunitat que es viu a Espanya. "Espanya és un país molt civilitzat, la gent és amable i cordial i experimentes un sentiment de comunitat", va expressar l'actor. També va destacar com, en arribar amb la seva esposa, va notar que ella coneixia tothom, cosa que el va sorprendre: "Crec que tota la gent a Espanya coneix tothom", va bromejar.

Quan li van preguntar què era el que més li agradava del país, Richard Gere va ser clar i no va dubtar a elogiar la seva esposa. “Estimo Espanya. Els nostres fills estimen Espanya. Però el que més m'agrada d'Espanya és la meva dona”, va dir l'actor, deixant clar el profund amor que sent per Alejandra. Durant la mateixa conversa, la seva esposa va ser preguntada sobre si Richard havia provat alguns dels plats més emblemàtics de la gastronomia madrilenya.

Alejandra Silva i Richard Gere, molt feliços a Espanya

Alejandra Silva, entre rialles, va respondre que Richard Gere mai havia provat el famós entrepà de calamars. "Mai l'ha provat, però ho podem solucionar aquesta nit", va assegurar. També va mencionar que el seu marit sí que havia provat la truita de patates, un plat que ella mateixa prepara a casa: "La truita de patates sí que l'ha provat", va afegir Silva.

Malgrat la seva gran popularitat i la seva impressionant carrera, Richard Gere mai ha estat nominat al premi Oscar. No obstant això, ha rebut quatre nominacions al Globus d'Or, guanyant el guardó en la categoria de Millor actor principal en comèdia o musical pel seu paper a 'Chicago' (2002). El 2025, l'actor rebrà el Goya Honorífic, un reconeixement a la seva sòlida trajectòria en la indústria cinematogràfica.

Richard Gere va assolir la fama als anys 80 i 90 gràcies a pel·lícules que van marcar diverses generacions. La seva carrera va enlairar-se amb ‘Oficial i cavaller’ (1982), de Taylor Hackford, i va consolidar el seu estatus d'estrella amb Pretty Woman (1990), de Garry Marshall. La pel·lícula, que el va unir a Julia Roberts, és una de les més recordades de la seva carrera i li va permetre assolir un èxit sense precedents.

Al llarg de la seva carrera, Gere va participar en altres títols rellevants com Cotton Club (1984), de Francis Ford Coppola, i ‘Mr. Jones’ (1993), de Mike Figgis. A més, va tenir papers destacats a El primer cavaller (1995), de Jerry Zucker, i Les dues cares de la veritat (1996), de Gregory Hoblit. També va sorprendre el públic amb la seva faceta musical a Chicago (2002), una pel·lícula que li va permetre mostrar el seu talent a l'escenari.