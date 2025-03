Diego Arrabal preocupa en parlar de la salut de Terelu Campos: 'Atesa d'urgència'

Diego Arrabal ha parlat en un dels seus últims directes del preocupant succés protagonitzat per Terelu Campos a Supervivientes. El paparazzi es fixava en el que va ocórrer diumenge passat a Hondures que va obligar l'equip mèdic del reality a atendre la tertuliana. Arrabal explicava als seus seguidors que Terelu va haver de ser "atesa d'urgència".

La mare d'Alejandra Rubio va mostrar la seva predisposició per participar en una prova en la qual havia de combinar velocitat, agilitat i concentració. Un repte que havia de dur a terme sota unes condicions climatològiques extremes. A més de molt sol, una sensació tèrmica de 40 graus així com una humitat del 85 %.

Diego Arrabal dona la preocupant última hora sobre Terelu Campos a Supervivientes

Terelu finalment no va aconseguir completar el joc i Laura Madrueño va informar els espectadors del que estava succeint a l'illa. "No pot més, està molt cansada, li tremolen les cames. L'equip mèdic està amb ella, que està una miqueta marejada, i li estan donant isotònic", va anunciar la presentadora.

Passats uns minuts la major de les germanes Campos va recobrar l'alè i es va dirigir a l'audiència. "Que tothom es tranquil·litzi, que m'ha tractat el doctor perquè aquí l'equip és estupend", va afirmar.

El cert és que a causa dels seus problemes de salut i a les intervencions a les quals ha estat sotmesa la col·laboradora va advertir que no pot fer molt d'exercici. A més, cal recordar que ella no ha arribat a Cayo Cochinos com a concursant de ple dret.

Tot i així va voler arriscar-se: "Ho intentarà com una gran supervivent", va anunciar la presentadora abans de la prova.

Una situació que segons Diego Arrabal l'organització de Supervivientes no hauria d'haver permès. A més, el periodista va explicar una de les raons per les quals Terelu va patir les conseqüències de l'esforç realitzat. "Terelu no té força, li falta fons, li falta musculatura", va insistir el youtuber.

D'altra banda, Arrabal també va insistir que la germana de Carmen Borrego "no ha passat un reconeixement mèdic que certifiqui que pugui fer les proves del reality". I va afegir: "El seu paper a l'illa no és com el de la resta de participants".

El que va ser col·laborador de Telecinco va deixar clar en diverses ocasions que l'organització del programa hauria d'impedir a Terelu, per molt que ella vulgui, participar en aquest tipus de proves. "Imagineu que té un problema seriós", deixava caure sobre la possibilitat que li pogués passar alguna cosa més greu.

Arrabal, qui també va recordar que la filla de María Teresa Campos compta amb certs privilegis que altres concursants no poden gaudir, es va mostrar taxatiu. "Terelu no vol ser un destorb", va sentenciar.

Diego Arrabal ha revelat la decisió de Supervivientes en relació amb Terelu Campos

Una actitud que l'audiència aplaudeix, però que no ha de suposar que posi la seva salut en perill. "Ella té limitacions bastant serioses", tornava a repetir Arrabal.

Per aquesta raó, segons el que ha explicat el paparazzi en el seu últim vídeo, l'organització hauria pres una ferma decisió. L'equip de Supervivientes no vol que Terelu "faci més vegades l'imbècil, paraules textuals que m'han transmès", assegurava el youtuber.

El de Marbella comparava la predisposició de Terelu amb l'actitud que fa ara un any demostrava la seva germana. Cal recordar que Carmen Borrego durant els dies que va durar la seva participació a Supervivientes "era tot el contrari, no volia fer res", explicava.

Així, segons la informació aportada pel citat periodista, és d'esperar que Terelu vegi com a espectadora els pròxims reptes que hagin de superar els seus companys. Una situació que servirà perquè la col·laboradora no hagi de ser de nou atesa pel servei mèdic del programa.