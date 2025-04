Antonio David Flores descobreix una cosa de María Patiño que ho canviarà tot

Antonio David Flores s'ha fet ressò del tuit que María Patiño va publicar fa uns dies en el qual es referia a ell. "Última notícia del dia, he guanyat de forma definitiva a l'ocell. Un petó i bona nit", va escriure la gallega en el seu perfil de X.

Unes paraules que no han caigut gens bé a l'ex de Rocío Carrasco, qui qualifica la presentadora de professional de la mentida. A més, Flores, que recordava la intenció que Patiño té de destruir-lo, argumentava que no s'havia documentat abans de parlar sobre ell públicament.

MARIA PATIÑO DICE....

L'exguàrdia civil llegia als seus fidels el missatge de la periodista en el qual celebra el que per a ella és la seva victòria. "Torna a insultar-me i burlar-se de mi", expressava el youtuber, a qui no li va agradar gens el qualificatiu 'ocell' amb el qual María s'havia referit a ell.

Antonio David Flores contesta a les paraules que sobre ell María Patiño va dir a les xarxes

Antonio David, molt seriós, va voler deixar clar que la presentadora "no és que hagi guanyat, sinó més aviat tot el contrari". A més, va afirmar que la que va ser presentadora de Sálvame va reconèixer que havia mentit quan va parlar sobre ell i que va donar una informació falsa.

Cal remuntar-se a 2021 per arribar a l'origen d'aquest enfrontament. Llavors Patiño va fer un comentari a Socialité després d'emetre's la docuserie de Rocío Carrasco. Un espai en el qual la filla de Rocío Jurado exposava la seva versió dels fets davant el que va passar amb el pare dels seus fills.

Quan es va estrenar el citat documental, es va informar que van aparèixer cartells de l'extertulià en els quals se'l titllava de 'maltractador'. Patiño, en conèixer aquest fet, va assegurar que va ser Flores qui els hauria enganxat amb la finalitat de "fer pena i victimitzar-se". Una afirmació que va rectificar dies després, però després de la qual Antonio David va decidir demandar-la.

El 2023, el jutge va acordar amb María Patiño que la fiança sol·licitada pel pare de Rocío Flores en concepte d'indemnització per danys ascendia a 120.000 euros. Si bé la periodista gallega es negava a lliurar tal quantitat, la justícia va retenir l'import sol·licitat fins que es donés la primera resolució. Uns diners que finalment li van ser reemborsats.

"Estic molt contenta perquè m'han retornat els 120.000 euros que m'havia retingut el jutjat", va assegurar la comunicadora a Ni que fuéramos.

El setembre de 2024 la presentadora anunciava que havia estat absolta per la demanda interposada per l'exmarit de Rocío Carrasco per calúmnies i injúries.

Ha estat ara quan Antonio David ha volgut deixar clar que la seva senyoria li va deixar clar a Patiño que havia comès mala praxi en no contrastar les seves paraules. L'exguàrdia civil ha acusat ara la gallega de "deixadesa professional".

Antonio David Flores considera que María Patiño és una professional de la mentida

A més, insistia en el fet que Patiño reconegués en seu judicial que havia mentit i que la seva intenció no era fer mal. "En realitat no ha guanyat res, i continua mentint", apuntava el youtuber. "Tens credibilitat zero, ets la gran professional de la mentida", repetia Flores.

El que va ser col·laborador de Telecinco considera que María va tenir por de ser condemnada judicialment i de pagar els 120.000 euros que es van sol·licitar.

Després de llegir el que María Patiño compartia a les xarxes sobre la sentència judicial, Antonio David, lluny de quedar-se callat, sentenciava la periodista. Amb les seves paraules, l'ex de Rocío Carrasco torna a deixar clar que, segons ell, la periodista és una comunicadora de mentides.