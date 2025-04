Antonio David Flores s'ho juga tot i destapa la gran exclusiva de Fran Rivera

Antonio David Flores dedicava un dels seus últims directes al naixement del quart fill de Fran Rivera. El youtuber donava detalls de la feliç notícia i desitjava el millor a Lourdes Montes, dona del torero, així com al nadó. Va ser llavors quan l'andalús va insinuar que el fill de Carmina Ordóñez ocuparà la portada d'una coneguda revista en les pròximes setmanes amb la intenció de presentar el nounat.

Flores es mostrava convençut que l'ex d'Eugenia Martínez de Irujo realitzarà una exclusiva. "Jo no tinc cap dubte de veure a Fran Rivera i Lourdes en una revista celebrant el naixement del nadó", sentenciava Antonio David.

Una postura que després va ser qüestionada per un dels col·laboradors del pare de Rocío Flores. El reporter gràfic Pablo Calvo es mostrava molt molest perquè molts famosos només mostren la seva millor cara en el cas que hi hagi un xec pel mig.

Segons Antonio David Flores, Fran Rivera presentarà el seu fill mitjançant una exclusiva

Tot apunta que Fran Rivera presentarà el seu fill abans o després en una publicació com ha vingut fent fins ara. Cal recordar que el febrer de 2019 ell i la seva dona Lourdes Montes posaven feliços a la primera pàgina de ¡Hola! amb el menor dels seus fills, Curro. Tres setmanes després del naixement del seu segon fill en comú, la feliç parella es deixava fotografiar amb el seu petit en braços.

Uns anys abans, l'agost de 2015, el torero i la dissenyadora van vendre l'exclusiva del naixement de Carmen a la mateixa revista. Llavors es va parlar que podrien haver-se embutxacat uns 250.000 euros pel citat reportatge fotogràfic. Així ho confirmava Pipi Estrada a Espejo Público donant a entendre que aquesta quantitat correspondria a un pack d'exclusives que inclouria a més el bateig de la nena.

El fill de Paquirri va justificar la seva decisió de cobrar per parlar de la seva vida

Queda clar així que el fill gran de Paquirri posa la seva millor cara quan sap que després d'una fotografia hi ha una compensació econòmica. Res a veure amb la seva actitud esquiva quan els reporters a peu de carrer li pregunten per assumptes familiars relacionats amb ell o amb algun dels seus germans. Tampoc quan les qüestions tenen com a protagonista Isabel Pantoja, de qui sí va parlar llargament en un plató de Telecinco.

En el seu moment, Rivera va aclarir que durant molts anys no va cobrar "ni un euro per una entrevista pensant que em respectarien". Al programa Lazos de Sangre de La 1, l'andalús va explicar llavors que mai es va sentir respectat.

A més, va comparar la seva situació amb la dels reporters: "Si ells poden fer negoci amb la meva vida i està bé, per què que ho faci jo està malament?". Una qüestió amb la qual justifica llavors que se senti realment més còmode quan hi ha un xec pel davant.