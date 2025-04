María Patiño reapareix amb un missatge important per a Alessandro Lequio: 'És molt...'

María Patiño ha reaccionat a les xarxes després de les declaracions d'Alessandro Lequio titllant d'altiva a Terelu Campos. L'aristòcrata aprofitava la seva presència a televisió per narrar un episodi que va viure en primera persona amb la major de les germanes Campos. Un fet que Patiño no ha passat per alt: "És molt cridaner que en el seu dia el Comte la defensés per atacar el programa…", deixava caure María Patiño.

La periodista es mostrava sorpresa amb la contradictòria postura del comte així com la de la presentadora de Telecinco. "Ana Rosa Quintana i Lequio trenquen una llança a favor de Terelu Campos", començava escrivint Patiño en el seu perfil de X. A continuació, completava la seva publicació amb diverses emoticones que ploraven de riure donant a entendre que no comprenia aquesta actitud.

María Patiño li recorda a Lequio que en el seu dia es va posar del costat de Terelu

La que fos presentadora de Ni que fuéramos rescatava el moment en què tant Lequio com Ana Rosa es van mostrar comprensius amb Terelu Campos.

No obstant això, recentment l'ex d'Ana Obregón criticava la forma física de Terelu en el reality i també el fet que al·ludís a la seva malaltia com a principal motiu. El col·laborador, llavors, va voler recordar l'actitud prepotent de la germana de Carmen Borrego.

"Vaig veure al costat de maquillatge, una noia moníssima amb els cabells curts amb el cendrer a la mà la seguia a tot arreu. Esperava que llancés la burilla o el xiclet", començava dient l'italià.

A continuació, explicava que el que més el va sorprendre d'aquella dona, que no era altra que Terelu, era "una altivesa que no havia vist en la meva vida", va afegir Lequio.

El cert és que aquest testimoni coincideix amb el de qui asseguren haver treballat amb la mare d'Alejandra Rubio en aquella època. Persones que l'han descrit com "dèspota i capritxosa". Uns comentaris realitzats per qui asseguren haver treballat amb Terelu Campos a Con T de Tarde fa dues dècades que no han caigut gens bé a la malaguenya.

Alguns d'ells van voler fer referència a la forma especial que tenia de treballar, titllant-la de "prepotent i manaire". Pel que sembla, la tertuliana tenia per costum que diversos companys l'estiguessin esperant al plató amb un cigarret encès i la seva coca-cola. També li havien d'encetar els iogurts i li havien de tenir preparades les sabatilles per al moment de la publicitat.

L'actitud crítica de Lequio contrasta amb la que va demostrar cap a Terelu en el passat

Si bé ara Alessandro Lequio s'ha mostrat crític amb Terelu el cert és que el 2018 es posava del costat de la col·laboradora. "Els que ara la critiquen en el seu moment somiaven a veure's a la cort de les Campos", començava la seva intervenció. "Es tracta d'una guerra, però que intentin ara tirar a Terelu del cavall que fins ahir eren els seus mamporreros, clama al cel", tancava sobre l'esmentat assumpte.

Ana Rosa Quintana, en la mateixa línia que l'ex d'Ana Obregón, mostrava llavors també el seu suport a Campos. "Algú em pot explicar a compte de què ve ara treure una cosa que va ocórrer fa vint anys... suposant que ocorregués?", preguntava en directe.

Paloma Barrientos, per la seva banda, treia a la llum una dada que fins ara no s'havia tingut en compte. "Terelu ha donat la cara per gent que ha estat treballant en el seu programa", sentenciava la tertuliana.

Ara, passat el temps, a María Patiño no se li ha escapat el que en el seu dia va dir Lequio sobre Terelu. Una postura a favor de la tertuliana que res té a veure amb l'actitud que el comte ha mostrat ara.