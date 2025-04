Ningú pot deixar de riure amb el que Kiko Hernández ha descobert de Raquel Bollo

Kiko Hernández ha protagonitzat un moment d'allò més curiós durant l'emissió de Tentáculos. El col·laborador reproduïa les paraules que Raquel Bollo havia dit a les xarxes socials: "Mi Arma ha estudiat una carrera, en canvi el meu Manuel canta". Una frase que al marit de Fran Antón li ha costat dir sense deixar anar una riallada i que provocava les rialles entre els presents.

La presentadora de l'espai que ha arribat per substituir Ni que fuéramos no podia evitar reaccionar després d'escoltar Kiko. "Per què plores, Carlota?", va voler saber el tertulià en veure com a la seva companya li saltaven les llàgrimes de riure.

Kiko Hernández provoca la rialla de tots en compartir el que Raquel Bollo ha dit sobre els seus fills

Kiko Hernández va voler deixar clar, més enllà de l'anècdota relacionada amb les paraules de Raquel Bollo, que si es trobessin segur que ella s'acostaria per fer-li un petó. Unes paraules que els seus companys no van creure del tot sabent com n'és de crític el madrileny amb l'ex de Chiquetete.

Cal recordar que Kiko i Raquel van coincidir durant molts anys al plató del desaparegut Sálvame. Un temps en què ambdós col·laboradors van protagonitzar no pocs enfrontaments.

Ara cadascú ha pres camins professionals ben diferents. Mentre Kiko segueix present a les tertúlies televisives, Raquel s'ha convertit en distribuïdora de Farmasi.

Tot i que fa temps que no coincideixen, el que fos col·laborador de Mediaset no oblida l'andalusa a qui anomena 'Siñora'. Hernández va ser especialment crític quan va conèixer el fitxatge dels fills de Raquel Bollo per Supervivientes. El madrileny va qüestionar l'actitud d'Alma i Manuel, que sempre havien manifestat la seva intenció de romandre allunyats dels focus.

A més, va posar l'accent en el fet que Bollo, sabent quina és la mecànica dels realities, va deixar que els seus fills s'exposessin en un programa com el de Telecinco. "Jo he parlat amb Manuel milions de vegades i no vol saber res d'això", assegurava l'exconcursant de Gran Hermano, deixant en evidència el sobtat canvi d'opinió del cantant.

Kiko Hernández s'ha mostrat sempre crític amb Raquel Bollo

Setmanes després, Kiko criticava Raquel Bollo, que acudia al plató de Supervivientes a defensar els seus fills. "Deu no sé quants diners, gairebé 800.000 euros i posa els seus fills a Supervivientes. L'últim tren per salvar el seu patrimoni i poder pagar", afirmava el col·laborador.

Un moment en què va deixar clar que, segons ell, Bollo no estava allà per posar-se del costat d'Alma i Manuel. "No defensa els seus fills, defensa el seu patrimoni i està fent el major dels ridículs", afirmava Kiko taxatiu.

El tertulià té clar que la dissenyadora aprofita qualsevol excusa per posar-se davant de la càmera. "Cada vegada que hi ha un problema amb els Pantoja estàs allà, al plató", va dir referint-se a la seva última intervenció televisiva.