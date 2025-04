Gir de 180° en filtrar-se el trist secret del rei Joan Carles I i Corinna Larsen

Les accions legals que pretén dur a terme el rei Joan Carles I contra Corinna Larsen han tornat de nou a col·lació la seva relació passada. L'empresària alemanya va ser qualificada d'una de les “amigues especials” de l'emèrit i qui, sens dubte, més maldecaps li ha ocasionat. Corinna va demandar Joan Carles per assetjament i difamació, i ara ell pretén portar-la als tribunals exigint-li 65 milions per danyar la seva imatge.

La història d'ambdós sembla d'autèntica novel·la on s'entrellacen l'amor i la traïció. Ara, Pilar Eyre fa un pas més i filtra el trist secret de la comissionista i el rei: “durant vuit anys ella va ser una reina a l'ombra”.

Surt a la llum la veritat de Corinna Larsen i el rei Joan Carles I

La relació entre Corinna Larsen i el rei Joan Carles I ha estat objecte d'un escrutini públic des que es va saber de la seva relació. Dolorida pel tracte que va acabar rebent de l'emèrit, l'empresària alemanya va començar una guerra judicial sense precedents. Això va portar que sortís a la llum el veritable sentit de la seva relació i l'eterna presència de Corinna al voltant de Joan Carles.

Enmig de la polèmica entre l'emèrit i Miguel Ángel Revilla, ha sortit a la llum la demanda que Joan Carles planeja contra Larsen. La seva decisió ha tornat de nou a l'actualitat a l'alemanya i, és clar, l'escrutini de la seva relació amb el pare de Felip. “Durant vuit anys ella va ser una reina a l'ombra”, ha explicat Pilar Eyre desvetllant el trist secret de Corinna i Joan Carles I.

La naturalesa exacta de la seva relació ha estat un punt de debat durant anys. Alguns la descriuen com una amistat propera, mentre que altres apunten a un romanç. Sobre aquesta última teoria, l'escriptora experta en la Casa Reial no té dubtes.

Així ho descriu a Lecturas detallant com l'aleshores rei “es va tornar boig” per Corinna només veure-la. Fins al punt que Larsen va passar a tenir els mateixos privilegis que la reina Sofia. Fins i tot Eyre sosté que “als països àrabs creien que era la segona esposa”.

La seva influència va ser de tal magnitud que, durant anys, va ser qui “va dominar amb mà de ferro a Joan Carles”. Tanmateix, tot això va acabar després del polèmic viatge de l'emèrit a Botswana on la seva aventura va acabar veient la llum.

El rei Joan Carles I demana 65 milions a Corinna Larsen

Quan Corinna va ser expulsada de la vida de Joan Carles, aquesta va emprendre una batalla legal contra l'emèrit. El va demandar per assetjament i difamació i li exigia al que va ser cap d'Estat la xifra de 146 milions. Finalment, el cas va acabar sent arxivat per no comptar amb les competències per continuar amb la investigació.

Dos anys després de la demanda de Larsen contra Joan Carles, aquest ha contraatacat emprenent accions legals contra Corinna. En el seu objectiu per netejar el seu nom, encapçalat per la demanda contra Revilla, l'alemanya és la seva següent víctima.

Així les coses, avui se sap que el pare de Felip li exigeix a la que va ser “la seva amiga especial”, 65 milions d'euros. Els suficients per netejar el seu nom i que no se'l vinculi amb una trama de corrupció.

Justament aquest moviment de Joan Carles és el que ha provocat que es torni a parlar de Corinna i de la relació que els va unir. Quan semblava que tot havia quedat oblidat amb l'arxiu de la seva causa, de nou torna a estar en el focus mediàtic.

Amb la particularitat que, en aquesta ocasió, Pilar Eyre ha desgranat el paper que va exercir Corinna Larsen durant vuit anys.