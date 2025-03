Anunci inesperat sobre la vida privada de Manuel, de 'La isla de las tentaciones'

Manuel, conegut pel seu pas per La isla de las tentaciones i actual concursant de Supervivientes, s'ha posat en el disparador mediàtic. I tot perquè s'ha fet un inesperat anunci sobre la seva vida privada.

Emma García, a Fiesta, ha estat qui ha revelat una de les conquestes més sorprenents del gadità, provocant l'estupor de tothom. En concret, ha explicat que ha estat amb una famosa que va buscar parella a ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

Fiesta anuncia una 'bomba' sobre Manuel, de La isla de las tentaciones

Manuel va saltar a la fama per la seva participació en La isla de las tentaciones, on va ser infidel a la seva llavors xicota, Lucía Sánchez. Programa en el qual ha tornat a participar en dues ocasions més, encara que la més recent l'ha catapultat una altra vegada al focus mediàtic. I és que ha aconseguit que una xicota, Anita, li fos infidel a la seva parella, Montoya, amb ell.

Ara els tres estan concursant a Supervivientes i això ha fet que tornin a generar enorme interès. D'aquí que, a Fiesta, Emma García volgués ahir aprofundir en la vida d'ells. En concret, en la del gadità, del qual va donar una notícia 'bomba' sobre la seva vida sentimental: va estar amb una famosa que ningú imaginava.

Així, la presentadora va exposar que ell va tenir un “tòrrida trobada” amb aquesta dona. A la qual cosa va afegir: “És molt fort, passen unes coses a la tele i amb els concursants dels realities. La realitat supera sempre la ficció, però mai ens hauríem imaginat això, perquè ha vingut aquí per altres temes”.

“Jo, quan m'han dit el nom, he deixat anar una riallada. Sí, perquè era l'últim que m'esperava”.

L'expectació que va generar sobre la identitat de la temptadora de Manuel es va incrementar quan Alexia Rivas va donar el seu punt de vista. I és que va dir: “Estic al·lucinant”. A la qual cosa Kiko Jiménez va afegir: “Ell té un gust molt ampli, abasta tot, m'he quedat al·lucinant”.

Surten a la llum l'idil·li de Manuel amb Begoña Gutiérrez

Finalment, es va revelar que la dona en qüestió era Begoña Gutiérrez, qui va participar juntament amb el seu fill Christian al programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, de Cuatro. Ella va entrar al plató i va ser testimoni de les imatges que mostraven l'intens encontre que va viure amb Manuel.

Segons es va informar, durant un esdeveniment a Tenerife, ambdós es van deixar portar per la passió. I ella va relatar: “Jo li vaig dir que seria la seva temptadora senior i ell em va dir que jo no seria capaç. Cinc minuts després ell ja estava amb el pantaló trencat”.

“Que no digui que no vol saber res de mi perquè un any després d'aquestes imatges em continua escrivint. Sí, dient-me que vol veure'm”.

La revelació de la trobada entre Manuel i Begoña va provocar diverses reaccions al plató de Fiesta. Els col·laboradors van mostrar el seu astorament i van destacar la capacitat d'ell per sorprendre amb la seva vida sentimental. I tampoc van poder evitar els somriures, assenyalant l'inesperat de la notícia, ja que no els quadrava aquesta parella per edat ni tampoc per estil.

En resum, la vida privada del gadità continua sent motiu d'interès i sorpresa per al públic. La seva capacitat per generar titulars, per les seves relacions sentimentals i per la seva participació en realities, el manté al centre de l'atenció mediàtica. La recent revelació sobre el seu encontre amb Gutiérrez és una mostra més de com la realitat pot superar la ficció.