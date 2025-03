Impacte a 'La Isla de las Tentaciones' després del succeït amb Sandra Barneda i Manuel

Un dia més, els seguidors de La isla de las tentaciones han tornat a quedar-se veritablement sorpresos amb el que ha passat últimament entre Sandra Barneda i Manuel. I tot arran de la bomba que el temptador ha deixat anar durant el seu retrobament amb Anita i Montoya.

Aquest mateix dilluns, 10 de març, s'ha emès a Telecinco la primera part del retrobament d'algunes de les parelles de l'edició amb els seus respectius temptadors. Un cara a cara que s'ha produït tres mesos després de conèixer el desenllaç de les fogueres finals.

Aquest especial sempre passa en presència de Sandra Barneda, qui es veu obligada a exercir un paper força delicat. No obstant això, en aquesta ocasió, ha estat a punt d'abandonar el plató de gravació de La isla de las tentaciones.

Aquesta tensa situació s'ha produït durant l'esperat retrobament d'Anita i Montoya amb els seus temptadors, Gabriella i Manuel. Després del dur intercanvi de retrets que s'ha dedicat la parella, la tensió ha augmentat quan els solters han entrat en escena.

Tot ha començat quan ambdós temptadors li han assegurat a Sandra Barneda que, mesos després de la seva participació en el programa, havien iniciat alguna cosa fora. Un affaire que va començar després de coincidir en una festa a Madrid.

Sandra Barneda i Manuel protagonitzen una impactant escena durant el retrobament de La Isla de las Tentaciones

No hi ha dubte que el rol de la mestra de cerimònies és tot un desafiament, especialment en un programa marcat per tensions i conflictes entre parelles amb el cor trencat. Una cosa que ha quedat en evidència aquest dilluns, quan Sandra Barneda gairebé abandona el plató de La isla de las tentaciones.

Manuel ha tornat a deixar sense paraules tota l'audiència de Telecinco en assegurar que havia començat a conèixer Gabriella. Una història que va començar després de la seva tornada de República Dominicana.

“A partir d'aquí hem seguit parlant i jo m'he instal·lat ara a Madrid. I ella ha vingut uns dies a casa amb mi”, ha assegurat el temptador. En aquest moment, la tensió ha augmentat de manera considerable entre els presents.

Tant és així que, recordant algunes de les escenes més dures que va protagonitzar Anita durant aquesta aventura, Montoya no ha dubtat a fer-li un dur retret a Manuel. “La pregunta del milió: «En cinc segons, no?»”, li ha dit el sevillà al seu gran rival.

Com era d'esperar, Manuel no s'ha quedat de braços plegats i ha decidit contraatacar, gest que no li ha agradat a Sandra Barneda. “Cinc segons és el que va trigar la teva nòvia Anita a obrir-me la porta de la seva habitació”, li ha etzibat el gadità.

En aquest moment, i després de portar diversos minuts escoltant tota mena de faltes de respecte, la presentadora ha donat un cop sobre la taula. Moment en què ha expressat el seu desig d'abandonar el lloc.

“Estic a punt d'aixecar-me i marxar. Això és… Això està superant tots els meus límits de la mala educació”, els ha advertit Sandra Barneda als quatre participants de La isla de las tentaciones.