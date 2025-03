Nou comunicat sobre l'estat de salut del Papa Francesc: 'No podem...'

El Papa Francesc segueix ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma des del passat 14 de febrer, quan va patir una pneumònia bilateral que ha compromès la seva salut. Tot i que en els últims dies s'han registrat signes de millora, el seu estat segueix requerint atenció constant i un estricte control mèdic.

El Pontífex, que ha estat sotmès a teràpies d'oxigen i fisioteràpia, evoluciona de manera estable. No obstant això, sense grans avenços que permetin preveure la seva reincorporació al Vaticà.

Sense data d'alta: la recuperació del Papa Francesc serà llarga

L'equip mèdic que supervisa el Papa manté una postura prudent i evita donar estimacions sobre la seva possible sortida de l'hospital. "No podem establir una data precisa per a la seva alta", han assegurat. Encara que l'estat del Pontífex no és crític, tampoc es troba en condicions de reprendre la seva activitat normal.

No obstant això, proves mèdiques recents han llançat resultats encoratjadors sobre l'evolució del Papa. Una radiografia de tòrax dels últims dies ha revelat una millora en el seu estat pulmonar, la qual cosa suggereix una resposta positiva al tractament. La seva situació segueix sent delicada i la seva recuperació avança amb lentitud, però els metges consideren que està evolucionant en la direcció correcta.

Si bé els especialistes mantenen la cautela a causa de la seva avançada edat i les complicacions prèvies, aquest avenç és un indici favorable dins d'un quadre clínic encara complex. No obstant això, adverteixen que qualsevol previsió sobre la seva alta segueix sent prematura i dependrà de la seva evolució en els pròxims dies.

En aquest context, el Papa Francesc continua sota observació, rebent les cures necessàries per garantir el seu benestar abans de poder abandonar l'hospital. La prioritat és evitar recaigudes i enfortir la seva capacitat pulmonar, que s'ha vist afectada en els últims mesos.

El Vaticà reduirà els informes mèdics del Papa Francesc

Davant l'expectació generada per l'hospitalització del Papa, el Vaticà ha decidit canviar la seva política de comunicació i reduirà els informes mèdics. A partir d'ara, només s'informarà quan hi hagi canvis rellevants en la seva evolució, sigui una millora notable o un empitjorament del seu estat.

La decisió respon a la necessitat d'evitar alarmes innecessàries i especulacions sobre la salut del Pontífex. La Santa Seu vol transmetre un missatge de confiança en l'equip mèdic, assegurant que es troba en mans expertes i rebent la millor atenció possible.

Malgrat el seu delicat estat, el Papa segueix al corrent dels assumptes del Vaticà i rep visites d'alts càrrecs eclesiàstics. Encara que la seva activitat ha disminuït considerablement, es manté informat i ha participat en exercicis espirituals des de la seva habitació.

La seva determinació per continuar amb la seva tasca ha estat destacada pels seus afins, que asseguren que segueix amb ànim en la seva recuperació. No obstant això, metges i assessors propers insisteixen que la seva salut segueix sent fràgil i que el seu retorn a l'agenda papal dependrà de la seva evolució en les pròximes setmanes.

Quan tornarà el Papa al Vaticà?

Per ara, no hi ha data estimada perquè el Papa Francesc pugui reprendre la seva rutina al Vaticà. La seva recuperació avança, però els metges insisteixen que no cal precipitar la seva sortida de l'hospital. Qualsevol moviment precipitat podria comprometre la seva evolució i derivar en una recaiguda.

Els especialistes destaquen que, donat el seu estat físic i la seva edat, és probable que el Pontífex necessiti seguir un pla de recuperació a llarg termini. Mentrestant, l'Església Catòlica segueix atenta a qualsevol novetat, amb l'esperança que el seu líder pugui tornar aviat a la normalitat.