Gerro d'aigua freda per l'estat del Papa Francesc a l'hospital: 'És impensable'

Males notícies per al Papa Francesc. El Pontífex, de 88 anys, roman ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma des del passat 14 de febrer a causa d'una pneumònia bilateral que ha complicat el seu estat de salut. Malgrat alguns senyals de millora, la seva condició continua sent delicada, cosa que ha generat inquietud entre els fidels.

El Vaticà ha intentat oferir un missatge de tranquil·litat assegurant que el Papa manté l'ànim i continua amb les seves activitats des de l'hospital. No obstant això, la realitat és que el seu estat de salut ha encès les alarmes dins de la Santa Seu. I és que cada vegada es parla més sobre les possibles conseqüències del seu deteriorament físic.

Alerten que Papa Francesc no podria reprendre la seva agenda

En els últims dies, Francesco Antonio Grana, reconegut periodista, ha expressat la seva alarma respecte a la capacitat del Papa per reprendre l'agenda habitual. En una entrevista a Rome Reports, va afirmar que, després d'aquest seriós episodi de salut, resulta "impensable" que el Papa Francesc pugui mantenir el ritme de treball que portava anteriorment. Unes declaracions que han encès les alarmes sobre el futur immediat del Pontífex.

La salut del Papa no només s'ha vist afectada per aquesta pneumònia, sinó que també ha presentat signes de desgast a causa d'altres afeccions que arrossega des de fa temps. La seva mobilitat s'ha vist reduïda en els últims anys, obligant-lo a utilitzar cadira de rodes en la majoria de les seves aparicions públiques.

Metges de l'Hospital Gemelli han informat que el Papa ha mostrat una "bona resposta" a la teràpia i que l'evolució ha estat "gradual i lleu". Així i tot, la seva recuperació és incerta, ja que la pneumònia que ha patit no és una afecció menor a la seva edat.

El Papa Francesc necessitaria oxigen de per vida

L'infectòleg Matteo Bassetti, de l'Hospital San Martino de Gènova, també ha mostrat la seva preocupació per l'evolució del Pontífex. Segons les seves declaracions, si el seu estat segueix la tendència actual, podria arribar a ser "totalment dependent de l'oxigen" en les pròximes setmanes. Aquest diagnòstic planteja un problema per al Vaticà, ja que l'exigent agenda papal no permet pauses prolongades ni un suport respiratori constant.

D'altra banda, el viròleg Fabrizio Pregliasco ha assenyalat que la condició del Papa és de "relativa estabilitat". Però ha estat caut a l'hora de parlar d'una possible recuperació completa. Segons les seves previsions, és probable que necessiti assistència respiratòria nocturna de forma permanent.

Davant la incertesa, el cardenal Carlos Castillo, arquebisbe de Lima i membre de la Pontifícia Acadèmia, ha revelat que el Papa Francesc va deixar preparada una carta de renúncia en cas que el seu estat de salut li impedeixi continuar al capdavant del Vaticà. Encara que el Papa ha reiterat en múltiples ocasions que no té intenció d'abdicar voluntàriament.

Castillo ha destacat que, malgrat la gravetat del seu estat, la determinació del Papa Francesc continua sent ferma. Segons les seves paraules, el Pontífex s'aferra a la idea de continuar amb la seva missió el màxim temps possible, encara que la seva salut imposi noves limitacions. La renúncia no és un escenari immediat, però el Vaticà no descarta que pugui ser una opció en el futur si el seu estat físic es deteriora encara més.