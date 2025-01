Miguel Frigenti tira de la manta i destapa la veritat sobre José María Almoguera

Miguel Frigenti ha tirat la manta i ha destapat la veritat sobre José María Almoguera: que té un costat fosc. Han passat poc més de dues setmanes i els ànims ja comencen a escalfar-se dins de la casa de GH Dúo. Els primers frecs han començat a produir-se i Frigenti i el fill de Carmen Borrego han estat dels primers a discutir.

En aquesta ocasió ha estat el menjar que li corresponia a José María el que ha fet que aquest saltés contra Miguel. El col·laborador ha tensat la corda al màxim per treure a la llum quin és el veritable caràcter d'Almoguera. Aquell que ha romàs ocult i que il·luminaria la manera de procedir del net de María Teresa Campos.

Miguel Frigenti destapa la veritat sobre José María Almoguera

Miguel Frigenti i José María Almoguera han protagonitzat una de les primeres discussions dins de GH Dúo. L'aïllament ha començat a fer estralls en els concursants i la tensió s'ha instal·lat a les parets.

En aquest sentit, Frigenti ha tirat la manta i ha destapat la veritat sobre José María: que té un costat fosc. Tot ha succeït arran d'una discussió sobre la part de menjar que li correspon a Almoguera. "És la meva part i la meva porció i jo decidiré qui se la menja", intentava defensar José María davant la negativa de Miguel.

El col·laborador volia que el menjar de José María que no es menjava es repartís entre tots i aquest s'hi ha negat. En la seva opinió, sent la part que li correspon, ell és qui ha de decidir què fer-ne. Una cosa que Frigenti no estava disposat a acceptar.

Miguel té una llarga trajectòria comentant realities i també participant-hi. D'aquí que conegui a la perfecció com actuar en cada moment. Conscient que els ànims d'Almoguera s'anaven escalfant, Frigenti, lluny de parar, ha continuat posant José María contra les cordes.

Fins que el fill de Carmen Borrego ha esclatat mostrant un caràcter fort. "El 'xungo' i impositiu que ha resultat ser 'El Pototo'", s'ha comentat a les xarxes socials després d'aquest moment entre els dos.

Miguel Frigenti confirma els rumors sobre José María Almoguera

Amb la seva actuació, Frigenti va aconseguir desemmascarar Almoguera i confirmar els rumors sobre el seu veritable rostre. Qui ha tractat amb ell, afirma que el fill de Carmen té un caràcter dèbil i que destaca per ser bona persona.

No obstant això, hi ha altres veus que expliquen tot el contrari i sostenen que no és tan dòcil com vol fer pensar. Kiko Matamoros va ser dels primers a destacar el "caràcter volcànic" de José María. "Ha tingut conflictes molt seriosos a la feina, molt seriosos pel caràcter volcànic que té", va comentar Matamoros.

El tertulià va destapar moments molt durs protagonitzats per José María en els quals fins i tot van haver d'intervenir per calmar-lo. "Es va liar a hòsties amb quatre motoristes, i van haver d'intervenir quatre persones del programa per agafar-lo", va explicar Kiko.

Patiño va secundar les paraules del seu company recordant com la mateixa Carmen li va dir que "el seu fill era molt conflictiu". Al fil d'això, al plató de Ni que fuéramos es va qüestionar si dins de GH es veuria aquesta cara oculta de José María.

La resposta no ha trigat a arribar i ha estat gràcies a Miguel Frigenti que ha posat contra les cordes a Almoguera. Encara que es notava que intentava mantenir la calma, el to imperatiu de José María ha sortit a la llum. El que confirma els rumors sobre el fill de Carmen i com és en realitat.