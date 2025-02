Raquel Mosquera explica absolutament tot sobre Pedro Carrasco: 'Tenia un gran...'

Raquel Mosquera ha tingut unes paraules de record per al qui va ser el seu marit Pedro Carrasco. La perruquera, quan es compleixen 24 anys des que el boxejador va morir, ha deixat clar que el té molt present. "Tenia un gran carisma i una bondat extraordinària, sempre el porto al meu cor, no l'he oblidat", ha reconegut.

Mosquera, a més, ha admès que parla molt del pare de Rocío Carrasco "amb persones que el coneixien". Si bé Raquel va trobar parella anys després de perdre el seu marit, ha assegurat que estarà sempre present a la seva vida, "respectant, com és lògic, el meu marit i els meus fills".

La vídua de Pedro Carrasco es va casar fa un any amb Isi, un empresari nigerià amb qui va tenir un nen, Romeo, el 2015. Raquel, a més, és mare d'una noia fruit de la seva relació amb Tony Anikpe amb qui es va casar i va mantenir una relació d'una dècada.

Raquel Mosquera assegura que continua mantenint viu el record de Pedro Carrasco

La madrilenya, als seus 55 anys, ha format, segons les seves pròpies paraules, una família "molt bonica". Tot i així, "Pedro continua al meu cor. No l'oblido".

Raquel recorda "amb moltíssim afecte" i admiració a Carrasco, de qui sobretot destaca com era "com a persona, al marge del seu prestigi com a boxejador".

A la seva ment roman inesborrable un record. "Sempre em deia: «Tota la vida et seguiré estimant… fins després de la mort. Perquè mort també s'estima, jo t'estimo amb l'ànima i l'ànima mai no mor»".

Unes paraules que després del seu comiat van cobrar sentit. Mosquera considera que el boxejador ha estat des que se'n va anar tot el temps al seu costat.

"Des del cel, m'ha ajudat i m'ajuda perquè tot em vagi bé", ha explicat Raquel. "La seva ànima és al meu costat, hi va haver tant d'amor i afecte entre nosaltres, que el sento aquí", concloïa.

Va ser el 27 de gener de 2001 quan el món de l'esport i de la premsa del cor quedava en shock després de conèixer la mort de Pedro Carrasco. La seva dona, Raquel Mosquera, trobava el seu cos sense vida al domicili on vivien a Madrid.

"El que va ser campió del món de boxa el 1971, Pedro Carrasco, ha mort aquesta tarda al seu domicili de Madrid per una aturada cardiorespiratòria". Aquestes eren les paraules amb què es donava pas a una de les notícies més destacades d'aquell dia.

Després de la mort de Pedro Carrasco, Mosquera va refer la seva vida i es va convertir en mare

Tres dies després de la mort del boxejador, la seva vídua enviava un comunicat a tots els mitjans de premsa i televisió. Era María Teresa Campos qui el va llegir al programa Dia a Dia.

Des de llavors Raquel Mosquera es va mantenir diversos anys allunyada del focus mediàtic. No va ser fins al 2004, tres anys i mig després de la mort de Carrasco, quan es va veure amb forces per concedir la seva primera entrevista.

La perruquera va trencar el seu silenci a Salsa Rosa, espai que presentava Santi Acosta. Raquel llavors es va sincerar sobre la depressió que havia patit i va donar alguns detalls d'una herència que la va enfrontar a Rocío, l'única filla de Pedro Carrasco.