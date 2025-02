La sorpresa d'en Vittorio que farà un gir de guió a 'El paradís de les senyores'

L'amor i els negocis s'entrellacen una vegada més a El paradís de les senyores, on les emocions estan a flor de pell. Mentre alguns lluiten per arribar a final de mes, altres s'enfronten a reptes inesperats en el món de la moda.

Però si hi ha algú que es troba en un punt d'inflexió, aquest és en Vittorio. Decidit a rebre la Flora en el seu retorn de Nova York, es dirigeix a l'aeroport sense saber que el destí pot canviar els seus plans.

En paral·lel, la Maria i la Irene es veuen en la necessitat de trobar una nova companya de pis per repartir despeses. D'altra banda, la Gloria li fa un misteriós encàrrec a l'Armando i la botiga rep una demanda que pot posar a prova les seves capacitats.

En Vittorio es prepara per al retrobament amb la Flora

Des que la Flora va marxar a Nova York, en Vittorio ha esperat amb ànsia el seu retorn. Ara que el dia ha arribat, no vol deixar res a l'atzar. Així, es dirigeix a l'aeroport amb l'esperança de retrobar-se amb ella.

No obstant això, el que havia de ser un moment especial pot veure's alterat per un imprevist. Arribarà la Flora com estava previst o sorgirà un obstacle en l'últim moment?

Els sentiments d'en Vittorio són una barreja d'il·lusió i nerviosisme. Com haurà canviat la Flora després del seu viatge? Les respostes estan a punt de revelar-se, però no necessàriament de la manera que ell espera.

La Maria i la Irene necessiten una altra companya de pis

Els comptes no quadren i la Maria i la Irene s'adonen que mantenir el pis entre només dues és complicat. Necessiten algú més que comparteixi despeses i, encara que la decisió no és fàcil, hauran de començar la recerca com més aviat millor.

La Gloria arriba amb un encàrrec peculiar per a l'Armando: necessita que li guardi unes caixes que han arribat des de França. No explica gaire més, cosa que desperta curiositat. Què oculten aquests paquets?

Els vestits de la Flora han triomfat als Estats Units i la botiga rep una comanda enorme dels seus socis americans. No obstant això, la demanda és tan gran que l'equip no sap si podrà complir-la a temps. Un episodi carregat de sorpreses a El paradís de les senyores.