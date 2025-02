Ningú esperava el que Paloma García-Pelayo ha descobert sobre la princesa Leonor

Paloma García-Pelayo ha deixat sense paraules a tots els espectadors de Y ahora Sonsoles en revelar una nova i inesperada informació sobre la princesa Leonor. Com ha descobert la periodista, tot el que s'ha dit en els últims dies sobre la futura reina és mentida.

Va ser el passat dimecres, 19 de febrer, quan van saltar totes les alarmes al voltant de la filla gran de Felip VI i Letícia. I tot arran de l'exclusiva que TardeAR va compartir aquell dia amb la seva audiència.

Segons van confirmar des d'aquest programa de Telecinco, la princesa Leonor havia estat enxampada en una festa a Salvador de Bahia. Després de l'arribada del vaixell Juan Sebastián Elcano al Brasil, tot apunta que l'hereva al tron espanyol va aprofitar el seu temps lliure en companyia dels seus companys.

Per a l'ocasió, la futura reina d'Espanya va escollir un look d'allò més informal, el qual va complementar amb una cua de cavall per combatre les altes temperatures de la zona. No obstant això, el que més va cridar l'atenció d'aquestes instantànies va ser la seva proximitat amb el jove de camisa blava que apareix al seu costat.

D'acord amb alguns testimonis, la princesa Leonor va mostrar una actitud propera i còmplice amb el jove. Tant és així que, fins i tot, es diu que podrien haver-se fet un petó poc després de capturar-se les imatges.

No obstant això, ara Paloma García-Pelayo ha deixat a tothom sense paraules en compartir l'últim que ha descobert en relació amb aquesta comentada escena. Informació que ha agafat més d'un per sorpresa i que ha compartit al plató de Y ahora Sonsoles.

Paloma García-Pelayo sorprèn amb la informació que ha descobert sobre la princesa Leonor: “Mai hi va haver un petó”

La princesa Leonor s'ha convertit en el centre d'atenció després de la publicació d'unes imatges en què apareix gaudint d'una festa a Salvador de Bahia.

Com era d'esperar, aquest dijous, 20 de febrer, el programa de Sonsoles Ónega ha dedicat part de la seva emissió a comentar tot el relacionat amb el suposat petó de Leonor.

Com s'havia assegurat fins a la data, la princesa havia protagonitzat una escena romàntica amb un dels seus acompanyants. No obstant això, Paloma García-Pelayo ha assegurat que res més lluny de la realitat.

Després d'haver tingut accés a fonts presencials, Paloma García-Pelayo ha pogut confirmar que el petó de Leonor i aquest jove mai es va produir.

“Segons la informació que m'han facilitat, i testimonis presencials, mai hi va haver un petó.[…]A més, Leonor està perfectament preparada, com la majoria dels membres de la família del rei, per no demostrar sentiments tan clars en públic, independentment de la seva joventut”, ha matisat Paloma García-Pelayo.