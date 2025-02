Gerro d'aigua freda sobre la situació del Papa Francisco: ‘Més dies de…’

El Papa Francisco continua mostrant signes de millora, segons l'últim informe del seu equip mèdic. El Pontífex ja fa 14 dies que està ingressat a l'hospital Gemelli de Roma arran d'una pneumònia bilateral. No obstant això, els resultats dels últims exàmens indiquen una evolució favorable dins de la normalitat.

El Vaticà ha tornat a actualitzar el seu estat de salut, destacant que, malgrat els avenços, la malaltia continua sent complexa. Encara que s'insisteix que el Pontífex està responent bé al tractament, la seva situació continua sent força delicada i la manca d'informació concreta manté la incertesa sobre la seva recuperació.

La salut del Papa Francisco està tenint una evolució lenta

El Papa Francisco va ser ingressat a l'hospital Gemelli de Roma el passat 14 de febrer. La causa va ser una bronquitis complicada per una infecció polimicrobiana que va derivar en pneumònia bilateral. Des d'aleshores, el seu estat ha mostrat algunes millores, encara que continua sent complex.

Segons ha avançat el Vaticà aquest divendres, el Papa Francisco ha passat una altra nit “tranquil·la” i ara està “descansant”. Malgrat aquesta estabilitat, el Pontífex continua necessitant oxigen per respirar adequadament. Aquest fet ha portat els metges a mantenir un pronòstic reservat sobre la seva evolució i asseguren que es necessiten “més dies d'estabilitat clínica” abans de poder emetre un pronòstic definitiu.

El Papa ha continuat amb fisioteràpia respiratòria per millorar la seva capacitat pulmonar. A més de descansar, ha dedicat temps a tasques laborals lleugeres, com revisar documents i signar decrets. No obstant això, aquestes activitats han estat limitades a causa del seu delicat estat de salut.

Signes de millora, però amb cautela

Ahir, l'equip mèdic va informar d'una “nova i lleu millora” en la condició del Papa Francisco. Aquesta avaluació es va confirmar mitjançant un escàner toràcic que va revelar una evolució normal. A més, la insuficiència renal que s'havia detectat prèviament ha desaparegut, cosa que representa un signe positiu en la seva recuperació.

Un altre aspecte encoratjador ha estat la millora en la seva anèmia, reflectida en l'augment de plaquetes en la seva sang. Així mateix, no ha experimentat noves crisis respiratòries asmàtiques en els últims dies. Aquests signes han donat un respir d'alleujament, encara que els especialistes prefereixen mantenir la cautela.

Malgrat els avenços, el Papa Francisco continua rebent oxigen a alts fluxos. Aquesta necessitat indica que la seva capacitat respiratòria encara no s'ha restablert completament. Per això, el Vaticà ha subratllat la necessitat de “més dies d'estabilitat clínica” abans d'emetre un pronòstic definitiu.

Fora de l'hospital, el suport dels fidels ha estat constant. Molts han acudit a l'hospital Gemelli per deixar flors, espelmes i missatges d'ànim. Aquests gestos de solidaritat mostren l'afecte i la preocupació global per la salut del Pontífex.

El món catòlic roman a l'espera de noves notícies sobre la seva evolució, la situació del Papa Francisco continua sent complicada i la seva evolució és monitorada de prop. Els pròxims dies seran decisius per avaluar el seu estat. La comunitat internacional segueix atenta i unida en oració per la seva recuperació ràpida.