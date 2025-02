Increïble el que Montoya ha fet amb Manuel dins de 'La Isla de las Tentaciones'

Una vegada més, Montoya ha tornat a convertir-se en el protagonista principal, i tot gràcies a l'últim gest que li ha dedicat a Manuel dins de La Isla de las Tentaciones. Una escena de la qual hem pogut ser testimonis gràcies a l'avançament de la seva pròxima emissió.

Aquest dilluns, 24 de febrer, el reality ha tornat a la graella de Telecinco amb la seva última entrega, programa que ha destacat per les primeres fogueres mixtes de tota la seva història.

Tanmateix, ha estat durant l'avançament del pròxim programa quan Montoya ha aconseguit, una vegada més, captar l'atenció dels espectadors. Segons hem pogut veure en aquest avançament, dimecres, els protagonistes de l'edició es trobaran amb els temptadors de les seves respectives parelles.

El nuvi d'Anita s'enfrontarà cara a cara amb Manuel, el solter que ha posat a prova la seva fràgil relació sentimental. I és que, només donar el tret de sortida a la vuitena edició de La Isla de las Tentaciones, Manuel va aconseguir que Anita caigués en la temptació, portant al límit la seva parella.

Tal com hem pogut veure en l'avançament, durant la seva trobada en la pròxima foguera, Montoya tornarà a convertir-se en un fenomen mundial. I tot gràcies a l'últim detall que ha tingut amb el temptador: li ha compost una nova cançó inspirada en la seva relació amb la seva nòvia.

Montoya torna a sorprendre amb l'increïble gest que ha tingut amb Manuel a La Isla de las Tentaciones

En l'avançament del pròxim dimecres, 26 de febrer, hem pogut veure un resum de la foguera dels nois. Tanmateix, i encara que la reacció dels quatre ha estat molt comentada, Montoya ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades.

Només trobar-se cara a cara amb la temptació d'Anita, la tensió entre ell i Manuel ha augmentat de manera considerable. Tant és així que l'habitant de Villa Montaña s'ha atrevit, fins i tot, a compondre-li un nou tema al solter.

En les imatges, podem escoltar Montoya cantant la següent estrofa, mentre coreografiava aquesta melodia: “Obre una cameta, després una altra cameta, fica la gambeta… Després no val plorar”.

Com era d'esperar, el nou single del sevillà ja està corrent com la pólvora per les xarxes socials. Tant és així que la gent ja l'està catalogant com “un nou meme desbloquejat”.

“Montoya és el millor que m'ha donat la tele”, ha assegurat un usuari de X. “Aquest home hauria de ser famós des del dia que va néixer, quin crack”, ha escrit un altre internauta.

Altres, en canvi, han aprofitat l'ocasió per exigir a l'organització de La Isla de las Tentaciones que li augmentin el caixet al sevillà. “Si a aquest tio no li estan pagant més denuncio el programa”, ha assegurat un altre seguidor del programa amb humor.