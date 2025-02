Qui era Jesús Guerrero, l'amic mort de Rosalía i Kylie Jenner: 'No saps...'

La pèrdua d'un ésser estimat és un cop difícil d'assumir, especialment quan passa de manera sobtada. El dolor s'intensifica quan la persona que se'n va deixa una empremta inesborrable en aquells que l'envoltaven.

Aquest és el cas de Jesús Guerrero, un talentós professional que, amb tan sols 34 anys, ha mort de manera inesperada, deixant un buit immens. Guerrero, d'ascendència immigrant, es va obrir camí en la indústria de l'estilisme gràcies al seu esforç.

La seva germana, en un missatge emotiu a les xarxes socials, va destacar que "va aprendre a treballar de valent i somiava a portar les seves habilitats al més alt". La seva mort ha estat un cop dur, ja que no patia cap malaltia ni problemes de salut previs.

Rosalía, destrossada, s'acomiada de Jesús Guerrero

Jesús Guerrero no només era un gran professional, sinó també una persona amable i carismàtica. El seu talent i proximitat van fer que moltes celebritats confiessin en ell per acudir impecables als esdeveniments més importants.

Grans estrelles del món de l'espectacle han mostrat la seva consternació després de conèixer la notícia. Rosalía, una de les seves amigues properes, ha expressat el seu dolor a les seves xarxes socials, recordant els moments compartits amb Guerrero.

Rosalía, qui va confiar en ell per a la seva imatge en diverses ocasions, va publicar un missatge en què afirmava que la seva partida deixava un buit irreparable. "No saps quant et trobaré a faltar", escrivia la catalana en una història d'Instagram al costat d'una imatge de Guerrero.

Kylie Jenner també era amiga del jove

Kylie Jenner també tenia una estreta relació amb l'estilista, no obstant això, fins al moment no s'ha pronunciat. Sigui com sigui, la mort del jove ha suposat un cop dur per a la indústria.

Davant la tragèdia, la família de Guerrero ha iniciat una campanya de recaptació de fons amb l'objectiu de traslladar les seves restes a la seva terra. La iniciativa, liderada per la seva germana Gris Guerrero, ha aconseguit reunir prop de 90.000 dòlars.

"La nostra família vol agrair-vos a tots l'amor i suport durant aquests moments difícils. Jesús era la llum més brillant, mai vam dubtar que tocava els cors i les vides de tots els que coneixia", van expressar els seus afins.

L'impacte de la seva mort ha estat immens, i la seva família no ha pogut evitar expressar la seva angoixa. "Estem plorant sense parar, recordant i preguntant-nos què podríem haver fet de manera diferent per tenir-lo encara amb nosaltres", van concloure en el seu emotiu missatge.