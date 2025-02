Ibai Llanos cau rendit davant Montoya, de 'La Isla de las Tentaciones': 'És un…'

Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors de les xarxes socials en compartir amb ells un vídeo del més inesperat. El creador de continguts no ha pogut evitar caure rendit davant Montoya, de La Isla de las Tentaciones: “És un repte per a mi”.

No hi ha cap dubte que aquest jove sevillà s'ha convertit en una de les sensacions del moment. I tot arran de la ja famosa escena que ha protagonitzat dins del mencionat reality de Telecinco.

Després de veure juntament amb la presentadora Sandra Barneda unes dures imatges protagonitzades per la seva nòvia, Montoya no va dubtar a sortir corrent fins a Villa Playa per retrobar-se amb Anita.

Una escena que, per a la seva sorpresa, s'ha convertit en viral. Tant és així que internautes de tot el món estan utilitzant l'àudio i les imatges d'aquest moment per crear els seus propis continguts.

No obstant això, ara Ibai Llanos ha volgut fer un pas més enllà. El streamer s'ha posat en contacte amb Montoya per recrear juntament amb ell la seva escena més famosa dins de La Isla de las Tentaciones.

Aquest dimarts, 11 de febrer, el creador de continguts ha sorprès tots els seus seguidors de les xarxes socials amb un divertit vídeo. En ell, podem veure'ls a tots dos corrent per una platja:

“M'he enfrontat a culturistes, a atletes professionals, però avui m'enfronto al rival més difícil. Una cursa contra Montoya en la seva especialitat: la platja”, ha assegurat Ibai Llanos en aquesta publicació.

Ibai Llanos cau en la temptació de Montoya i ho mostra a les xarxes socials

Fa mesos, Ibai Llanos va començar un dels reptes més durs de la seva vida: posar-se en forma. I per a això, ha comptat amb l'ajuda de diversos professionals del fitness i la salut.

Tal com ha assegurat el streamer en aquesta publicació, durant aquest temps ha tingut l'oportunitat de competir contra “culturistes i atletes professionals”. No obstant això, ara s'ha enfrontat “al rival més difícil”: Montoya.

Ibai Llanos s'ha posat en contacte amb el participant de La Isla de las Tentaciones per fer una cursa per la platja. Proposta que, a jutjar per les seves paraules, li ha fet especial il·lusió al sevillà:

“És un repte per a mi, encara que tu pensis que soc un atleta professional. Estic una mica mort ara mateix, però intentaré competir el millor que pugui”, li ha assegurat Montoya amb humor.

En aquest moment, i abans de donar el tret de sortida a la seva cursa, Ibai Llanos ha volgut donar-li unes pautes al seu nou rival: “A veure qui guanya. Cursa fins al pal”.

A continuació, tots dos han començat a córrer per la platja i, encara que al principi anaven igualats, el participant de La Isla de las Tentaciones aviat ha agafat avantatge.

“La salut, la millor medicina per a la fatiga. Ibai, jo t'estimo molt, però Montoya va on brilla”, li ha assegurat a Ibai Llanos, mentre corria fins a la meta.