Increïble l'últim que Madonna ha fet amb Karla Sofía Gascón: ningú ho esperava

L'últim i inesperat gest de Madonna cap a Karla Sofía Gascón ha deixat a molts sense paraules. Ningú imaginava el que la cantant faria per l'actriu espanyola després de la recent gala dels Oscar.

Després de mesos al centre de la polèmica, el passat 3 de març, la protagonista d'Emilia Pérez va reaparèixer a la cerimònia de premis cinematogràfics més important del món. A més, ho va fer com a nominada a Millor Actriu pel seu paper a la pel·lícula.

Com era d'esperar, la presència de Karla Sofía Gascón va estar envoltada d'incertesa fins a l'últim moment. Tant és així que molts es preguntaven si assistiria a algun afterparty o fins i tot si havia rebut una invitació.

Finalment, en descartar-se la seva presència a l'exclusiva festa organitzada per Vanity Fair, tot indica que Karla Sofía Gascón va rebre una oferta encara més especial. Així ho ha deixat veure a les seves xarxes socials.

Karla Sofía Gascón ha sorprès els seus seguidors en compartir una imatge reveladora: en ella, apareix abraçant Madonna en una trobada emotiva. No obstant això, el que realment ha esvaït tots els dubtes ha estat la confessió que va fer juntament amb la foto.

L'actriu ha aprofitat l'ocasió per agrair públicament a Madonna el bonic gest que va tenir amb ella el dia dels Oscar. I és que, segons ha revelat, l'artista li va enviar un missatge personal convidant-la a la seva exclusiva festa posterior a la gala.

Madonna va tenir un gest especial amb Karla Sofía Gascón després dels Premis Oscar

Juntament amb una fotografia en blanc i negre on apareix amb Madonna, Karla Sofía Gascón ha volgut expressar la seva gratitud davant tots els seus seguidors. A través d'una emotiva carta d'agraïment, l'actriu ha compartit els seus sentiments com mai:

“Madonna, vull agrair-te tot l'afecte que m'has demostrat, per la teva invitació a la festa després dels Oscar i per les teves paraules de suport. T'estimo”. Una publicació que la cantant ha repostejat a les històries del seu propi perfil d'Instagram.

A més, Karla Sofía Gascón ha aprofitat l'ocasió per felicitar la seva companya Mikey Madison, guanyadora de l'Oscar en la categoria en què ella també estava nominada.

“M'hauria encantat saludar-te a la catifa vermella, abraçar-te i felicitar-te personalment per aquest merescut reconeixement... Però per circumstàncies alienes a la meva voluntat, no va ser possible en aquesta ocasió. Espero conèixer-te aviat i poder fer-ho en persona”, ha escrit l'actriu.