Antonio Banderas fa un gir radical al serial de Karla Sofía Gascón: ‘Ha tingut…’

Amb motiu de l'estrena del seu últim musical, Antonio Banderas ha concedit una nova entrevista. Moment en què no ha tingut cap problema a trencar el seu silenci per fer un gir radical al serial de Karla Sofía Gascón: "Ha tingut la grandesa de demanar perdó".

Des de fa diversos dies, aquesta coneguda actriu espanyola s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot després de la reaparició d'uns antics tuits amb contingut racista i islamòfob que va publicar entre els anys 2020 i 2023.

Aquests missatges van sortir a la llum poc abans d'anunciar-se la seva nominació a l'Òscar com a Millor Actriu pel seu paper a la pel·lícula Emilia Pérez. Com era d'esperar, aquest escàndol ha generat a les xarxes socials una gran onada de crítiques en contra de Karla Sofía Gascón.

Tant és així que, en resposta a aquesta polèmica, la companya de professió d'Antonio Banderas va decidir eliminar els tuits i va oferir disculpes públiques. No obstant això, tot apunta que aquest gest no ha estat suficient per calmar els ànims.

Per aquest motiu, Jacques Audiard, director de la cinta, ha optat per deslligar-se completament de l'actriu. A més, Karla Sofía Gascón ha pres la decisió de no assistir a la pròxima gala dels Premis Goya, tot per evitar que aquesta polèmica afecti els seus companys de repartiment.

Ara, i enmig d'aquest escàndol, Antonio Banderas li ha concedit una entrevista a 20 Minutos per promocionar Gypsy, el quart musical que dirigeix. Un espectacle que, a partir d'avui, estarà disponible al Teatre Apolo de Madrid.

No obstant això, encara que la xerrada ha girat al voltant del seu nou projecte professional, aquest mitjà de comunicació ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li per Karla Sofía Gascón. Moment en què l'actor i director ha fet un gir radical a la polèmica amb la seva opinió personal.

Antonio Banderas es pronuncia sobre el serial de Karla Sofía Gascón

Durant la seva entrevista, el periodista Alfonso Ortega ha esmentat a Antonio Banderas com li pot arribar a afectar a un actor compartir les seves opinions a través de les xarxes. I per això li ha posat l'exemple de Karla Sofía Gascón.

Aprofitant el rebombori que s'ha generat al voltant d'aquest cas, el comunicador li ha preguntat a l'actor si creu que això pot afectar "les seves opcions per aconseguir l'Òscar".

"Sí, li pot afectar. Ella ha tingut la grandesa de demanar perdó, però ja es complica molt tot, aquesta és la veritat. El que vota en un moment determinat dirà: «Si t'has ficat amb la meva comunitat, ho sento molt, però no et puc donar aquest vot»".

No obstant això, i en un intent per justificar les accions de Karla Sofía Gascón, Antonio Banderas ha volgut deixar molt clar que "els nominats també som persones, oi?".