La decisió d'Antonio Tejado amb els altres acusats del robatori a María del Monte

Antonio Tejado tenia avui una cita important al jutjat pel cas del robatori a la casa de María del Monte, la seva tia. I també la tenien altres tres acusats en el mateix delicte, davant dels quals el jove ha pres una determinació.

L'ex de Chayo Mohedano ha optat per presentar-se a una hora diferent a la seu judicial. Tot amb l'objectiu de no coincidir amb aquells.

L'assalt al domicili de María del Monte, la implicació d'Antonio Tejado i l'estat del cas

L'agost de 2023, la residència de María del Monte va ser escenari d'un violent assalt. Els perpetradors van irrompre al domicili, sotmetent l'artista i a la seva parella, Inmaculada Casal, a situacions d'extrema violència i amenaces. La brutalitat de l'acte i el botí sostret, valorat en aproximadament 1.000.000 €, van captar l'atenció mediàtica de seguida.

I més encara quan les investigacions inicials van apuntar cap a Antonio Tejado com a possible cervell darrere de l'assalt. El febrer de 2024, ell va ser detingut i, posteriorment, ingressat en presó provisional sense fiança. Les autoritats van basar les seves sospites en diverses proves que el vinculaven amb els autors materials del robatori.

Després de diversos mesos, el jove va obtenir la llibertat provisional. Encara que amb mesures cautelars, incloent-hi l'obligació de presentar-se periòdicament davant el jutjat.

El cas ha experimentat girs significatius en les últimes setmanes. I és que el jutge instructor ha imputat a tres noves persones en relació amb l'assalt, ampliant el cercle d'investigats i suggerint una possible xarxa més àmplia d'implicats.

L'estratègia d'Antonio Tejado amb els altres investigats en el cas del robatori a María del Monte

Aquest divendres, Antonio Tejado tenia programada la seva compareixença quinzenal als jutjats de Sevilla, per signar. I això feia preveure que es trobaria amb els altres tres nous acusats del delicte sobre María del Monte. Sí, perquè aquests havien estat citats allà aquest matí per declarar.

No obstant això, ell ha optat per acudir a una hora diferent de l'habitual, evitant així coincidir amb els altres investigats. Aquesta decisió estratègica suposa una intenció de distanciar-se dels nous implicats i minimitzar l'exposició mediàtica conjunta.

Això sí, Antonio s'ha mostrat com habitualment: amb semblant seriós i reservat, alhora que evidenciant el notable canvi físic que ha experimentat últimament. Fidel a la seva postura des de l'inici del cas, ha evitat igualment fer declaracions als mitjans presents, mantenint un perfil baix. Tot per no danyar la seva defensa legal.

La imputació de noves persones i les recents declaracions podrien prolongar la instrucció del cas. Tant és així que la Fiscalia ha sol·licitat l'ampliació del termini d'investigació, argumentant la necessitat de realitzar noves diligències per aclarir els fets i determinar les responsabilitats. Aquesta extensió reflecteix la complexitat de l'assumpte i la intenció de les autoritats d'esgotar totes les vies d'investigació abans de procedir a judici.

En resum, la decisió d'Antonio d'evitar coincidir amb els nous imputats reflecteix una estratègia de distanciament enmig del procés judicial. Mentre les investigacions continuen i s'incorporen nous elements al cas, l'atenció mediàtica roman atenta a cada pas. Sí, esperant que la justícia aclareixi els fets i determini les responsabilitats corresponents.