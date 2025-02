Gir de 180° amb qué ha passat amb Karla Sofía Gascón i la seva dona abans dels Oscar

Gir inesperat en la vida de Karla Sofia Gascón pocs dies abans que se celebri la gran nit dels Oscar: s'ha separat. La vida de l'actriu és tota una novel·la i recentment ha sorprès confessant tenir una nova relació sentimental. “Ara mateix tinc una relació amb una dona meravellosa que és musulmana”, va explicar en una entrevista per a la CNN.

L'última relació coneguda de Karla era el seu matrimoni amb Marisa, amb qui va tenir una filla. No obstant això, sembla que ha arribat al seu final, encara que mantenen una excel·lent relació. Ara és una dona desconeguda la que ocupa el cor de Gascón i la residència de la qual és a França.

El pròxim 2 de març serà un dia clau per a Karla Sofia Gascón. Aquella nit tindrà lloc el lliurament dels premis Oscar i la seva assistència encara penja d'un fil. Els seus missatges homòfobs i racistes li han passat factura i, encara que se n'ha penedit, han posat en perill la seva victòria als Oscar.

Enmig d'aquest caos, un gir inesperat ha ocorregut en la vida de Karla: s'ha separat de la seva dona. Fins al moment, se sabia que Gascón estava casada amb Marisa, la seva parella des que l'actriu tenia 19 anys. De fet, en la seva entrevista amb Vicky Martín Berrocal va elogiar la paciència de la seva esposa durant els durs moments de la seva transició: “Li ho dec tot”, va arribar a dir.

No obstant això, ara, Karla ha sorprès anunciant en una entrevista a la CNN que aquest matrimoni ha arribat al seu final. “Ara mateix tinc una relació amb una dona meravellosa que és musulmana”, ha explicat. Amb aquestes paraules, s'entén que l'espanyola ja no manté una relació amb Marisa arran dels seus polèmics tuits.

Des que va sortir a la llum la polèmica, Karla s'ha defensat amb dents i ungles conscient que estava en joc el seu possible Oscar. Per justificar que no era racista, es va aventurar a confessar aquest nou romanç amb una dona d'origen musulmà que resideix a França. Segons ha explicat, ha estat aquesta nova il·lusió qui “m'ha ensenyat el respecte”.

La vida de Karla des que va ser nominada als Oscar fins ara ha estat una autèntica muntanya russa. L'espanyola ha passat de ser elogiada pel seu paper a Emilia Pérez, a ser fortament criticada i censurada pels seus missatges a les xarxes.

Aquest error li ha passat factura i, avui dia i a pocs dies per a la gran festa del cinema, podria costar-li l'Oscar. A això s'hi ha afegit el seu fracàs matrimonial amb Marisa, la relació sentimental de la qual semblava ser de la més sòlida. Malgrat la ruptura, Gascón i la seva exparella continuen mantenint una estreta amistat, no en va tenen una filla en comú.

Sobre la identitat de la nova il·lusió de Karla Sofia es desconeixen moltes dades. Únicament ha transcendit que es tracta d'una dona que resideix a París i que està vinculada amb el món de la moda. Malgrat el silenci de l'actriu, ha estat el seu entorn el que ha confirmat la notícia sobre l'últim ocorregut en la seva vida.

Efectivament, manté una relació amb una dona francesa d'origen musulmà des de principis del mes de febrer. El que dona sentit a les paraules de Sofia quan la van acusar de tenir alguna cosa en contra de l'islam. “És ridícul, jo no soc racista ni islamòfoba, com ho seré?”, va comentar en una entrevista per a El Confidencial.