El príncep Harry, mut: el seu germà Guillem ho explica ara que ja no hi és Lady Di

El príncep Guillem ha parlat sobre els desafiaments que va viure en la seva infància: malgrat ser un membre de la Família Reial, la seva vida no va ser fàcil. Les pressions dels mitjans de comunicació van ser un pes constant, una cosa que va deixar empremta en ell. Avui, com a pare de tres fills, té clar que vol donar-los una vida diferent de la que ell va viure.

La seva experiència ha influït en la manera com cria els seus fills, George, Charlotte i Louis. Encara que són part de la monarquia britànica, el príncep Guillem i Kate Middleton han fet tot el possible per protegir-los de l'atenció pública. La salut de la princesa de Gal·les, que ha lluitat contra el càncer, ha intensificat aquesta decisió.

Un record dolorós: “No més fotos”

El príncep Guillem ha compartit un record dolorós de la seva infància. En un viatge a Suïssa, quan tenia només 9 o 10 anys, el jove príncep va demanar al fotògraf Arthur Edwards: “Si us plau, Arthur, no més fotos, no més fotos”. Aquest moment reflecteix el cansament que sentia per la constant presència dels mitjans.

Edwards recorda com va veure la tristesa en els ulls del príncep: “Tenia uns nou o deu anys. Estava molt trist, ja n'estava fart d'això i quan penso en això, penso ‘Déu meu, com va patir’, i estava decidit que això no els succeís als seus fills”. Aquesta experiència el va marcar i avui és una de les raons per les quals vol mantenir els seus fills allunyats de la premsa tant com sigui possible.

Una criança basada en l'experiència

El príncep Guillem i Kate Middleton han estat clars en el seu objectiu de criar els seus fills sense la pressió pública que van enfrontar ells. Encara que George està destinat a ser rei algun dia, els seus pares desitgen que tingui una infància tranquil·la. La parella busca que els seus fills creixin sense sentir el pes de la monarquia.

El príncep ha expressat en diverses ocasions que no vol que els seus fills experimentin la mateixa vida que ell. De fet, a més de voler alleujar-los la pressió mediàtica, el príncep de Gal·les també vol evitar la rivalitat que suposa el pes de la Institució, entre els germans.

El futur de la Monarquia Britànica

Els experts creuen que la relació propera entre George i Charlotte els permetrà donar-se suport mútuament, una cosa crucial per al futur de la monarquia. Igual que la princesa Anna va ser un pilar per al rei Carles III, Charlotte podria ser-ho per al seu germà gran. El príncep Guillem està decidit a protegir la normalitat i el benestar emocional dels seus fills, assegurant-los una infància lliure de la pressió mediàtica.

Aquesta postura és un reflex del seu aprenentatge dels desafiaments que va enfrontar en la seva pròpia infància. Malgrat això, el príncep Harry ha quedat perplex davant les declaracions del seu germà. La incoherència que representa l'actitud de Guillem amb els seus fills versus el vincle que l'uneix amb el seu germà, queda patent.