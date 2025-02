Increïble el que ha fet Iker Casillas quan li han preguntat per Joaquín Sánchez

Iker Casillas ha deixat més d'un veritablement sorprès amb la decisió que ha pres quan un reporter li ha preguntat per Joaquín Sánchez. Sense pensar-s'ho dues vegades, l'exguardameta del Real Madrid ha optat per desmarcar-se de l'últim problema del seu company de professió.

Setmanes després que sortissin a la llum les fotografies de l'exmarit de Sara Carbonero i la influencer Claudia Bavel per Barcelona, tots els ulls s'han posat sobre l'andalús. I tot arran de l'última bomba que ha revelat Ni que fuéramos.

Durant una de les seves últimes emissions, aquest programa de Ten va mostrar en ple directe el xat de l'exdavanter del Betis, Joaquín Sánchez, i aquesta coneguda creadora de continguts per a adults.

En ell, i malgrat portar més de 20 anys casat, es pot veure com el marit de Susana Saborido va intentar quedar amb ella en diverses ocasions. Unes trobades que s'anaven a produir al seu hotel durant les seves visites a Barcelona.

No obstant això, Claudia Bavel ha assegurat que ella no té res a veure amb aquesta filtració. A més, no ha tingut cap problema a assenyalar directament una de les seves amigues, persona en qui confiava plenament.

Ara, i després que hagi transcendit tot el contingut de les compromeses converses entre Joaquín Sánchez i l'actriu de continguts per a adults, Iker Casillas ha trencat el seu silenci. No obstant això, la seva resposta no ha estat l'esperada.

Iker Casillas sorprèn amb el gest que ha tingut quan li han preguntat per l'escàndol de Joaquín Sánchez

Fa poques hores, un equip d'Europa Press ha tingut l'oportunitat de preguntar-li a Iker Casillas per les converses pujades de to de Joaquín Sánchez i Claudia Bavel.

No obstant això, i a conseqüència de l'amistat que manté amb l'andalús, l'exmarit de Sara Carbonero ha optat per recórrer a la ironia per sortir d'aquesta compromesa situació.

“Fa mal temps, mare de Déu, aquí”, ha assegurat Iker Casillas davant els reporters, intentant no donar la seva opinió sobre el que ha succeït entre Joaquín Sánchez i Claudia Bavel.

Visiblement nerviós, l'esportista ha intentat tirar pilotes fora en tot moment. Tant és així que, amb les mans ocupades per un quadre i un gran sac negre, ha decidit seguir esquivant les preguntes de l'esmentada agència de notícies.

“Se'm trencarà el quadre”, és l'únic que ha dit Iker Casillas abans de pujar al seu vehicle per abandonar el lloc. D'altra banda, l'exporter del Real Madrid també s'ha negat completament a confirmar si finalment ha decidit demandar la influencer per vulnerar el seu dret a la intimitat.