Joaquín Sánchez relata una cosa de Susana Saborido que ningú esperava: ‘Aquesta nena…’

Joaquín Sánchez i la seva família continuen regalant moments inoblidables a l'audiència amb El capitán en América. Durant l'últim programa, l'exfutbolista va compartir un record inèdit sobre la seva relació amb Susana Saborido. No hi ha dubte que l'últim programa va ser especialment emotiu.

Joaquín i Susana van renovar els seus vots matrimonials en presència de les seves filles, Salma i Daniela. Aquesta celebració va servir com a excusa per recordar els inicis de la seva història d'amor, una que no va ser senzilla per al gadità. “Aquesta nena ha de ser per a mi”, va ser el primer que va pensar quan la va veure per primera vegada.

Joaquín no només va parlar del seu enamorament inicial, sinó també de les dificultats que va afrontar per engalipar la Susana. “Ella no em volia ni veure al principi”, va admetre l'exfutbolista, recordant com la seva fama de “seductor” i el seu estil juvenil no van ajudar.

L'anècdota no només va emocionar les filles de la parella, sinó que també va deixar l'audiència reflexionant sobre el poder del veritable amor. Com va aconseguir Joaquín Sánchez convertir un rebuig inicial en una història d'amor que perdura més de 20 anys?

Joaquín Sánchez explica una cosa sobre Susana Saborido que ningú no esperava

Joaquín Sánchez tenia només 21 anys quan va conèixer Susana Saborido en un esdeveniment organitzat pel seu pare. “Era una inauguració, i uns amics em van convidar”, va recordar l'exfutbolista. Encara que Susana era cinc anys més gran, Joaquín va saber des del primer moment que ella era especial: “La vaig veure i vaig dir: «Aquesta nena ha de ser per a mi»”, va confessar amb un somriure.

Malgrat el seu enamorament immediat, Joaquín va reconèixer que no ho va tenir fàcil. “Quan vaig acceptar conèixer-la, ella no em volia ni veure. Jo tenia 21 anys, era com qualsevol noi. Sent futbolista, tenia aquesta fama de seductor, però jo era normal. Sí que és veritat que tenia fama de sortir molt”, va comentar amb sinceritat.

Aleshores, la mateixa Susana va revelar el que realment pensava d'ell en aquell moment. “Quan el vaig veure no em va agradar gens. Portava els cabells tenyits de ros i estava molt cursi”, va admetre la sevillana durant el programa.

No obstant això, el seu interès per Susana no era passatger, i sabia que havia de demostrar-li amb fets que anava de debò. “Jo anava darrere d'ella, la buscava, li escrivia i ella es va adonar que jo anava de debò”, va relatar l'exfutbolista. Aquesta insistència, lluny d'allunyar Susana, va acabar despertant en ella una curiositat per conèixer-lo més enllà de les aparences.

Amb el temps, Susana va començar a notar que darrere d'aquesta imatge de jove futbolista hi havia un home sincer i divertit. “A mi em va enamorar la seva manera de ser i el seu humor”, va confessar Saborido. Va ser aquesta connexió emocional la que finalment els va unir, demostrant que el veritable amor va més enllà de les primeres impressions.

Un amor que es va construir amb el temps

La relació de Joaquín i Susana és un reflex de com una relació pot enfortir-se amb el temps. Encara que al començament semblava improbable, el seu amor va demostrar ser genuí i durador. La renovació de vots a El capitán en América va servir per reafirmar que la seva unió continua sòlida i plena de felicitat.

Aquesta parella s'ha convertit en un exemple de com la perseverança i el veritable amor poden superar qualsevol obstacle. Ara, amb la seva història exposada a televisió, molts seguidors s'han sentit inspirats per la seva manera d'afrontar la vida en parella.

La història de Joaquín Sánchez i Susana Saborido és un exemple de com l'amor pot florir fins i tot en les circumstàncies més complicades. Des d'aquella primera trobada plena de prejudicis fins a la renovació dels seus vots, la parella ha demostrat que la perseverança i l'humor poden construir un vincle indestructible.