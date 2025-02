Gir de 180º després de l'últim que Claudia Bavel ha destapat sobre Iker Casillas

Claudia Bavel ha tornat a les xarxes amb una nova i reveladora publicació que, ben segur, ha suposat un gir de 180° en la seva polèmica amb Iker Casillas. A través d'un comunicat, la creadora de contingut per a adults ha destapat noves dades sobre l'actual relació que manté amb l'esportista.

Va ser dimarts passat, 4 de febrer, quan l'exguardameta del Real Madrid va acudir al seu compte de X per emetre un nou comunicat. En ell, l'esportista va esclatar com mai per la pressió mediàtica a la qual s'ha vist exposat en els últims dies.

Aquesta situació té el seu origen en les fotografies que la revista Diez Minutos va publicar en el seu últim número. En elles, es pot veure Iker Casillas passejant pels carrers de Barcelona juntament amb Claudia Bavel.

Des de llavors, tots els focus s'han posat sobre aquest conegut exjugador de futbol. No obstant això, va ser la visita de la model a ¡De Viernes! el que veritablement va acabar la paciència de l'esportista.

Tant és així que, en el seu comunicat, Iker Casillas va informar que havia "donat instruccions perquè qualsevol vulneració de la meva intimitat i/o honor[...]sigui perseguida legalment".

Només un dia després que l'exguardameta del Real Madrid trenqués el seu silenci a les xarxes socials, Claudia Bavel va tornar al seu perfil d'Instagram amb el seu propi comunicat.

Imitant l'estructura del document d'Iker Casillas, la creadora de contingut per a adults va fer una nova i sorprenent revelació sobre el futbolista. Decisió que ha fet un gir de 180° a aquesta trama.

Claudia Bavel fa un gir de 180° al seu conflicte amb Iker Casillas arran del seu nou comunicat

Dimecres passat, 5 de febrer, Claudia Bavel va emetre a les xarxes el seu propi comunicat. Després de les amenaces d'Iker Casillas, la model no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de respondre, punt per punt, a tota la informació exposada pel futbolista.

En el primer apartat, deixa clar que, "com qualsevol persona, tinc dret a compartir les meves vivències sense que això impliqui un atac o una vulneració de la intimitat de tercers". "Sempre he estat transparent amb la meva comunitat[...]i mai he buscat perjudicar ningú amb les meves paraules", ha afegit a continuació.

A més, Claudia Bavel assegura que "és important recordar que una relació, del tipus que sigui, és una vivència compartida". Per això, considera amb convenciment que "expressar la meva part de la història no és una invasió de privacitat, sinó l'exercici del meu dret a la lliure expressió".

Tant és així que assegura que la seva intenció "mai ha estat mercantilitzar ni perjudicar ningú amb les meves declaracions". En aquest cas, al mateix Iker Casillas.

D'altra banda, Claudia Bavel confirma que li "resulta sorprenent que es pretengui presentar el meu testimoni com un atac". I és que assegura que "en tot moment he difós informació veraç i que serveix de resposta a la negativa d'una relació amorosa".

En el quart apartat del seu comunicat, Claudia Bavel assenyala que "en un món on es demana cada vegada més transparència[...]és preocupant que s'intenti silenciar la meva veu". O, fins i tot, "presentar-me com una persona que busca notorietat a costa d'altres".

"No tot val per desacreditar algú ni per imposar una única versió de la història", afegeix Claudia Bavel, visiblement enfadada. I és que considera que "el respecte a la privacitat és fonamental".

"Però també ho és el respecte a la veritat i al dret de cada persona a compartir la seva perspectiva sense ser assenyalada injustament", aclareix la presumpta exparella de Íker Casillas.

Per tot això, Claudia Bavel lamenta "que aquesta situació hagi escalat d'aquesta manera i que s'intenti convertir el meu relat en una qüestió d'honor o difamació".

"No he buscat conflicte ni enfrontament, però tampoc permetré que es desvirtuï el meu missatge o se m'acusi d'actuar amb mala fe", afegeix a continuació.

Finalment, i en defensa de "el seu dret a expressar-me lliurement", Claudia Bavel ha volgut llançar-li una advertència a Iker Casillas. "Em reservo les accions necessàries per protegir la meva integritat i la meva reputació davant de qualsevol intent de desinformació o atac infundat contra la meva persona".