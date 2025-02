Les filles de Joaquín Sánchez i Susana Saborido trenquen el seu silenci: 'Estem molt…'

Durant l'última emissió del seu nou docureality, les filles de Joaquín Sánchez i Susana Saborido han trencat el seu silenci per revelar què és el que pensen dels seus pares. "Estem molt orgulloses de tenir-vos", han assegurat les joves, visiblement emocionades.

Aquest dimecres, 19 de febrer, El capitán en América ha tornat a la graella d'Antena 3 amb el seu episodi molt especial. Gràcies a ell, els televidents han pogut ser testimonis del moment més emotiu que aquesta mediàtica família va viure durant el seu viatge pels Estats Units.

Com va assegurar el mateix Joaquín Sánchez, "m'encantaria poder tornar-li a demanar matrimoni a la meva dona". Un desig que l'exjugador de futbol ha pogut fer realitat durant la seva visita a Las Vegas.

Susana Saborido i el seu marit es van tornar a vestir de blanc per donar-se el 'sí, vull' per segona vegada, però en aquesta ocasió en una de les capelles de la ciutat. A més, van comptar amb la presència de les dues persones més importants de les seves vides: les seves dues filles.

Com era d'esperar, Salma i Daniela van escriure un emotiu discurs. Escrit en el qual ambdues van trencar el seu silenci per revelar el que realment pensen dels seus pares: "Estem molt orgulloses".

Salma i Daniela, filles de Joaquín Sánchez i Susana Saborido, els dediquen unes paraules: "Estem molt orgulloses"

Durant la cerimònia, Salma i Daniela van aprofitar l'ocasió per llegir-los als seus pares l'emotiu discurs que els havien escrit a Joaquín Sánchez i Susana Saborido per al seu segon casament. Unes paraules que, com era d'esperar, han emocionat a més d'un.

"Volem donar-vos les gràcies per cada cosa que feu per nosaltres, tant un somriure com renyar-nos", va llegir Daniela, visiblement emocionada. No obstant això, en notar la veu de la seva germana entretallada, Salma va prendre la paraula:

"Ens heu ensenyat a cuidar-nos i respectar-nos entre nosaltres, encara que ens barallem per ximpleries. També a lluitar pels nostres somnis. Estem molt orgulloses de tenir-vos com a pares".

Després d'escoltar les seves filles, Joaquín Sánchez no va poder evitar plorar de l'emoció. Tant és així que, en finalitzar la lectura, aquesta mediàtica família es va fondre en una afectuosa abraçada.

A continuació, Susana Saborido i el seu marit van llegir els seus vots matrimonials. "Fa més de 19 anys que estem junts, ha estat un camí llarg, però bonic", va dir l'exfutbolista.

"L'amor i afecte que ens tenim pot amb tot. Em tornaria a casar amb tu mil vegades perquè ets la dona més important de la meva vida", va afegir Joaquín Sánchez.

Per la seva banda, Susana Saborido li va assegurar a l'esportista: "Ets la persona més important per a mi, sempre vull estar al teu costat". Paraules amb les quals van donar per finalitzat aquest esdeveniment.