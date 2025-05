L'increïble escàndol pel qual volen expulsar Terelu Campos de 'Supervivientes'

Des que es va llançar per segona vegada des de l'helicòpter, Terelu Campos està demostrant que es pren la seva presència a Supervivientes d'una manera diferent. A més, la filla de María Teresa Campos està protagonitzant moments molt destacats amb un altre dels protagonistes de l'actual edició del reality. No obstant això, l'últim que ha fet Terelu ha provocat que molts es plantegin demanar l'expulsió de la malaguenya.

Un moment que podria qualificar-se de surrealista i que ha provocat el disgust de cert sector de l'audiència. En concret, va ser després que Montoya realitzés un ball sensual a la mare d'Alejandra Rubio quan ambdós van protagonitzar una situació que ningú esperava.

El que va ser concursant de La Isla de las Tentaciones va voler saber si a Terelu li semblaria bé saber a què fa olor la seva roba interior. “Fa olor els calçotets, com una mare a un fill”, demanava Montoya a Terelu, qui no podia evitar les rialles.

Montoya es va atrevir a demanar-li a Terelu Campos que fes olor la seva roba interior

Una proposta davant la qual la germana de Carmen Borrego, malgrat la insistència de Montoya, mostrava la seva negativa. "Aquí no hi ha ni trampa ni cartró, està mort tot", explicava l'andalús davant la mirada atònita de Terelu.

La tertuliana, seguint el corrent al seu company, va assegurar llavors que no es fiava i li va deixar anar, a més, que Anita Williams, la seva exnòvia, l'enganyava. Montoya, per la seva banda, no semblava donar-se per vençut. "Encara fa olor de detergent", va deixar caure ell gairebé obligant a Terelu que olorés els seus calçotets mentre ambdós no podien evitar les rialles.

Al final, Montoya va fer el pas i va decidir fer olor la roba interior de la gran de les germanes Campos. "Em fa olor de roses", va anunciar confirmant que entre ell i Terelu hi ha molta complicitat i bona sintonia.

De fet, podria semblar que entre Montoya i Terelu hi ha un vincle còmic com el que el sevillà va tenir amb Sandra Barneda durant el seu pas per La Isla de las Tentaciones. Bon rotllo i una actitud que provoquen moments destacats com el que va succeir fa uns dies.

La situació surrealista entre Montoya i Terelu Campos divideix l'audiència

Encara que la situació podria resultar còmica, hi ha qui rebutja aquest tipus de situacions. És el cas de Marta López, qui qüestionava l'actitud de Montoya.

"Em sembla fins i tot desagradable perquè crec que ho fa tot per l'espectacle", comentava la col·laboradora de TardeAR. "No tot val, aquest noi no sap fer una altra cosa. Ni pescar ni res i ja, què li queda?, doncs fer olor les calces a Terelu, em sembla desagradable", afegia López sobre l'actitud del concursant.

Una situació que va dividir l'audiència i de la qual Terelu Campos va sortir airosa. La tertuliana, amb la seva participació estel·lar a Supervivientes, ha aconseguit anotar-se, a més, el rècord en saltar dues vegades des de l'helicòpter en una mateixa edició.