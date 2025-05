Gir de 180º després de la gran notícia dels reis Felip i Letícia: és molt fort

La reina Letícia es va convertir en el centre de totes les mirades diumenge passat durant la missa que marcava l'inici del pontificat del papa Lleó XIV. La dona del rei Felip VI, vestida de blanc i mantellina a joc, va tenir ocasió de conversar i saludar alguns dels assistents abans que comencés la cerimònia. Va ser allà on es va poder observar el tens moment que va viure quan va saludar Charlene, esposa del príncep Albert de Mònaco.

La reina Letícia va prendre la iniciativa i es va acostar a la princesa. L'expert en llenguatge no verbal Cristian Salomoni analitzava la reacció de Charlene qui es va mostrar freda i rígida. Una actitud que el citat professional interpreta com si entre la dona de Felip VI i ella no hi hagués massa confiança.

No obstant això, també valorava que no té per què tenir una connotació negativa. Cal recordar que la sud-africana sol mantenir una postura una mica hieràtica, sense demostrar massa les emocions.

El que no es va veure del gest entre Letícia i Charlene de Mònaco

Amb qui sí que va demostrar tenir bona sintonia va ser amb, per exemple, Matilde de Bèlgica. Letícia es va acomiadar d'una manera molt natural amb la mà de la dona del rei dels belgues. Però si hi va haver algú amb qui va deixar a la vista tenir bona connexió, aquesta persona va ser la gran duquessa de Luxemburg.

En el moment del seu salut amb Maria Teresa es va veure una Letícia còmoda. Semblava com si es trobés amb una persona amb la qual té confiança i se sent a gust. Amb qui també va xerrar animadament va ser amb la parella hereva de Liechtenstein, Alois i Sophie, que estaven asseguts al seu costat.

El fet que els reis d'Espanya assistissin a la missa inaugural del pontificat del papa Lleó XIV va servir per reafirmar el seu paper en l'escenari internacional. Però també per comprovar que la mare de la princesa d'Astúries es mou amb soltesa i naturalitat en aquest tipus d'actes.

La reina Letícia es va mostrar molt desimbolta a la missa inaugural del pontificat de Lleó XIV

La reina Letícia va reflectir en tot moment una actitud propera però mantenint el gest protocol·lari. A més, va demostrar tenir gran sintonia amb el seu marit, cosa que reforça la imatge de la institució a la qual representen.

Els monarques van lluir les seves millors gales per a l'ocasió. El rei va assistir a l'esdeveniment amb l'uniforme de gala de l'Exèrcit de Terra, el Toisó d'Or i la Gran Creu de Carles III. La reina Letícia vestia de blanc amb mantellina del mateix color, un privilegi vaticà del qual gaudeixen les reines catòliques.

D'aquesta manera, la consort espanyola va ser una de les quatre reines que va poder assistir de blanc a la cerimònia. A més de Letícia també Charlene de Mònaco, Matilde de Bèlgica i Maria Teresa de Luxemburg van poder evitar el color negre en la seva vestimenta que havien de portar la resta d'invitades.