URGENT: Alba Carrillo parla de la seva vida privada i deixa en xoc Feliciano López

Alba Carrillo decidia aquesta setmana sincerar-se davant l'audiència deixant a la vista la raó per la qual les seves relacions amoroses no funcionen. L'ex de Feliciano López va bromejar al principi de la seva intervenció a La Familia de la Tele en explicar que els seus desenganys es deuen al fet que els homes són "tontos". Va ser just després quan, ja més seriosament, va reconèixer que el motiu és que el fet que ella es cansa.

"M'avorreixo", va admetre deixant clar que aquesta era la causa per la qual no aconsegueix tenir una relació que perduri en el temps. A continuació, va explicar que a ella li impressionen els homes que "no són bàsics".

Javi de Hoyos era l'encarregat d'entrevistar al sofà de l'esmentat espai de Televisió Espanyola la seva companya. Una xerrada en la qual la popular col·laboradora va obrir el seu cor com mai ho havia fet per explicar el que li succeeix quan coneix una persona.

Alba Carrillo se sincera com mai sobre per què acaben les seves relacions

Molt sincera, la madrilenya deixava d'aquesta manera a la vista la dinàmica que impedeix que segueixi endavant amb les seves parelles. "He de dominar, si no domino em sento vulnerable", sentenciava Carrillo.

Fent gala de la naturalitat amb la qual sempre es mostra Alba va reconèixer haver recorregut a aplicacions de cites. "Em vaig fer una un dia perquè havia quedat amb el meu ex i no va venir. Una plorera...", explicava desvelant que va arribar a crear-se un perfil en una aplicació per lligar.

No obstant això, tampoc li va sortir bé, ja que alguns homes es posaven en contacte amb ella a través d'Instagram informant-la que "algú t'ha robat la identitat". Tot i que l'ex de Fonsi Nieto admetia entre rialles el que li havia succeït, en realitat aquesta situació li va provocar certa frustració.

Encara que la televisiva confirmava que l'amor no sempre li somriu, al que no renuncia és a prendre-s'ho tot amb sentit de l'humor, i a seguir intentant-ho. Cal recordar que després de trencar amb la seva última parella, Álex Coves, a Carrillo no se li ha conegut nou nòvio.

L'ex de Feliciano López té clar el motiu pel qual no duren les seves relacions amoroses

Durant la participació fa uns mesos de la madrilenya en el concurs El Cazador Stars de La 1 l'estilista Cristina Rodríguez va llançar una petició.

"Estem buscant nòvio a Alba Carrillo, ha de ser bona persona. Sempre pensem que sigui alt, que sigui guapo, que sigui llest, que tingui diners, que sigui superdotat... No, que sigui bona persona", sentenciava la dissenyadora.

La model, per la seva banda, es va prendre aquestes paraules amb ironia i va fer gala del seu peculiar sentit de l'humor. "Jo ja que respiri, em val", va reaccionar provocant les rialles dels assistents.

Ara, després de les recents declaracions d'Alba, queda clar que l'ex de Feliciano López és una mica més exigent amb les seves parelles.