L'impressionant casa on viuen Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero a Madrid

Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero porten més de quatre dècades junts. La parella de periodistes del cor, que han sabut superar alguns obstacles en la seva relació, gaudeixen del seu amor en una espectacular casa de camp. Una exclusiva vivenda que el matrimoni ha deixat a la vista dels seus seguidors en algunes de les seves publicacions a les xarxes socials.

Una llar enmig de la natura decorada amb estil rústic i molt cuidat. Si bé l'exterior presenta una bonica façana de maó vist, l'interior compta amb sostres alts i escales amb les quals s'accedeix a les diferents plantes.

Parets pintades de blanc i terres de parquet deixen a la vista un espai que sembla encara més ampli del que en realitat és. Els mobles, de fusta, s'uneixen al conjunt natural que s'ha buscat per a cadascuna de les estances. Els grans finestrals permeten que la llum entri a l'interior i aporten amplitud.

Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero viuen en una casa unifamiliar envoltada de natura

El saló compta amb una petita xemeneia d'obra revestida amb maó com la façana de la casa. Però si hi ha un lloc de la casa que crida l'atenció és el de Nicolás, fill de Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero. El jove, que va estudiar arquitectura, va reformar el seu dormitori amb les seves pròpies mans.

Després de fer els plànols i el disseny arquitectònic de la reforma, Nicolás va fer de soldador, ferrer, electricista, fuster, i va dissenyar i fabricar la taula del seu estudi. La mateixa Marisa així ho explicava: "Va tirar murs, falsos sostres, va folrar sostre de fusta, va polir pintura perquè el maó quedés vist, va fer el altell per fer el seu estudi a dalt..."

Més enllà de l'interior de la seva llar, el jardí, molt gran també, és el lloc que Marisa Martín-Blázquez ha mostrat en moltes de les seves publicacions.

Un enorme porxo amb un sostre amb bigues de fusta dona pas al jardí. Aquesta zona que connecta amb l'exterior mostra un ambient acollidor i vintage. Els elements centrals d'aquesta estança són sofàs foscos i una taula baixa de fusta que apareixen envoltades d'objectes antics.

Marisa Martín-Blázquez ha compartit a les xarxes molts racons de la seva espectacular casa

Seguint la línia rústica en la decoració, les làmpades de ferro forjat i el vímet dels seients se sumen a l'ambient rural i elegant. El mateix passa amb l'estètica de les rajoles de fang del terra, que refermen aquest toc rústic.

Pel que fa al jardí, aquesta zona verda de la casa està envoltada de vegetació que aporta, sobretot, privacitat. La piscina és un altre lloc destacat i en la qual hi ha una zona que s'assembla a la vora del mar. Sens dubte, el lloc on en els mesos més calorosos de l'any tant Antonio Montero com Marisa Martín-Blázquez triaran per refrescar-se.

La piscina s'allunya del concepte convencional en estar integrada en un mur de pedra. Compta amb una cascada i presenta un efecte visual amb el qual pretén semblar un oasi natural.

Queda clar que Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero han trobat en la seva casa un lloc on refugiar-se i on gaudir. Cadascuna de les estances reflecteix la personalitat de tots dos periodistes aconseguint que se sentin identificats amb el conjunt.