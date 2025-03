Això és el que Antonio Montero ha dit sobre el seu problema amb Marisa Martín-Blázquez

Antonio Montero ha passat pels micròfons del pòdcast Chico de Revista per respondre a les preguntes d'Arnau Martínez. El periodista, al llarg d'una extensa xerrada, ha tingut ocasió de donar detalls sobre la seva relació amb Marisa Martín-Blázquez així com de la seva extensa carrera professional. Sobre el seu matrimoni, Montero ha reconegut que el fet de casar-se molt joves va suposar un problema perquè ell s'ha fixat en altres dones.

Tot i així, i malgrat els comentaris i rumors que fins a la data hi ha hagut sobre el seu vincle amb la mare dels seus fills, la veritat és que ells segueixen endavant. Montero es referia a Marisa Martín-Blázquez com la dona de la seva vida. De fet, porten junts des que ell tenia 20 i ella 19 anys.

El madrileny es detenia a explicar com es van conèixer i com va ser el començament de la seva relació. Va ser en el primer any de carrera quan es van veure per primera vegada. No obstant això, l'amor va sorgir un any després durant una acampada amb amics.

"A la tenda de campanya cantant cançons, explicant acudits i fent ximpleries va sorgir l'amor perquè allà va sorgir l'amor", explicava. Sis anys de nuvis i després va arribar el casament.

Antonio Montero, fart de rumors, deixa clar el que succeeix amb el seu matrimoni

Montero confirmava que no té una relació oberta amb la seva dona, encara que és una cosa que a ell no li importaria. "És un problema filosòfic més que físic", assegurava. Després de 43 anys de relació i d'haver començat tan joves, el periodista considera que tant ell com la seva parella "ens hem perdut coses".

A més, confirmava que Marisa Martín-Blázquez no contempla la possibilitat d'una parella oberta perquè això no té cabuda en la seva manera de pensar.

Al llarg de la citada xerrada, el col·laborador no va tenir inconvenient a reconèixer haver passat fa alguns anys per un "clot vital". En concret, es referia al moment en què va ser infidel a la seva dona amb María Lapiedra.

"Tot i així, la infidelitat cal veure-la amb perspectiva", deixava clar Antonio Montero. Per a ell, la família és "intocable". Això no treu que, segons les seves paraules, pugui tenir un vincle, un bon rotllo amb algú sense que això suposi trencar el seu matrimoni.

El marit de Marisa Martín-Blázquez ha parlat com mai abans de si té una relació oberta

Montero admetia que al llarg d'aquests anys han sorgit dificultats en la parella, cosa que va donar lloc a que alguna porta s'obrís. No obstant això, aquesta situació forma ja part del passat i es va resoldre en el seu moment.

Durant tot aquest temps, el periodista s'ha enfrontat a insinuacions sobre la seva relació amb Marisa. Rumors sobre una possible separació o la signatura dels papers de divorci que són absolutament infundats. El tertulià qualificava d'"absurdes" totes aquestes consideracions que no va voler ni tan sols entrar a desmentir.

Queda clar així que el col·laborador de ¡De Viernes! segueix endavant amb la seva relació amb la mare dels seus dos fills. Un vincle que es manté fort malgrat el pas del temps, els rumors i els obstacles del passat.