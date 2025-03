Alarma a Europa! Preocupa la seguretat dels reis Frederic i Mary de Dinamarca

La recent reaparició pública de la Reina Mary de Dinamarca va deixar clar que els seus problemes de salut ja estaven superats. Ho va demostrar en la seva visita al Centre Nacional de Coneixement per a la Intervenció Primerenca a Copenhaguen. No obstant això, una nova preocupació ha començat a rondar la Casa Reial: aquesta vegada, no es tracta de la salut dels monarques, sinó de la seva protecció.

Un escàndol dins de la Guàrdia Reial danesa posa al centre els Reis de Dinamarca

Un documental emès pel canal danès TV 2 ha desfermat un terratrèmol. Sota el títol El guardaespatlles drogat, s'exposa una cultura descontrolada dins de la Guàrdia Reial, que té la missió de vetllar per la seguretat dels monarques. El que semblava una institució tradicional s'ha vist entelada per testimonis preocupants d'antics soldats.

Les imatges emeses no deixen lloc a dubtes. Dos membres del cos de seguretat apareixen consumint drogues sobre un sabre dins del quarter, vestint l'uniforme oficial. L'escena, difosa dies abans pel mitjà Se og Hør, va confirmar el que molts ja sospitaven: hi ha problemes interns que podrien comprometre la seguretat de la Família Reial danesa.

Testimonis alarmants dins d'una institució clau

Els relats recollits en el documental donen compte d'un ambient fora de control. “Les festes, l'alcohol i les drogues eufòriques són un còctel perillós juntament amb les armes”, adverteix la sinopsi del programa. La producció inclou entrevistes amb dos exmembres del cos, Viktor Thomsen i Niklas Hladik, que confirmen que el consum d'estupefaents era quelcom comú.

“Estava de servei amb algú que no estava llest per començar el seu torn”, recorda Thomsen. Dels 151 exguàrdies entrevistats, un 64% va reconèixer haver consumit drogues durant el seu període de servei. “Amb altres persones, jo esnifava cocaïna fins a tres vegades per setmana, tothom sabia que els companys estaven de guàrdia i drogats”, va assegurar un altre entrevistat.

Molts van reconèixer sortir de festa diverses vegades per setmana, fins i tot estant de torn. En paraules d'un altre exguàrdia: “No és molt tranquil·litzador quan la gent està sota els efectes d'alguna substància durant la feina”. El més preocupant és que, segons s'afirma, era fàcil eludir els controls, ja que només es realitzaven proves si hi havia sospites.

Resposta oficial i comparacions amb altres Cases Reials

Abans de l'estrena del documental, la mateixa Guàrdia Reial va respondre a LinkedIn, aportant dades per netejar la imatge de la institució. Dels 7.000 soldats que van completar el seu servei entre 2018 i 2024, només 13 van donar positiu en proves realitzades a 3.500 persones el 2024. Tot i així, reconeixen que alguns joves arriben amb hàbits nocius i refermen la seva política de “tolerància zero”.

Els Reis de Dinamarca, fins ara, no s'han pronunciat al respecte, encara que el tema els afecta directament. No és la primera vegada que una casa reial europea queda vinculada a escàndols d'aquest tipus. El 2020, tres membres de la seguretat del palau danès van ser multats per estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues durant la seva jornada.

Situacions similars s'han donat a Noruega i Regne Unit, amb guàrdies reials implicats en consum i tràfic de substàncies. En tots els casos, les institucions afectades van optar per sancionar, encara que sense evitar el dany a la seva imatge pública.