Ningú esperava el que Marisa Martín-Blázquez ha dit sobre Antonio Montero: 'Té…'

Marisa Martín-Blázquez ha acudit a TardeAR per parlar sobre l'episodi que Antonio Montero ha confessat en exclusiva. Un episodi que el va marcar per sempre i que ho va explicar en el programa d'ahir. Marisa Martín-Blázquez avui ha sorprès a tothom amb una confessió inesperada sobre Antonio Montero: "Té una memòria regulera".

El col·laborador ahir va revelar que va patir assetjament a finals dels anys 80. El periodista va assegurar que va ocórrer en un acte públic, mentre treballava com a reporter. Antonio Montero va insistir que és un episodi que li continua afectant.

Tot va ocórrer el 1988, aproximadament. Antonio Montero va explicar que va viatjar a Canàries per cobrir un esdeveniment de Bertín Osborne. Va ser un relacions públiques famós qui el va convidar.

L'episodi d'Antonio Montero que ha deixat impactada a Marisa Martín-Blázquez

Quan va arribar a l'hotel, li van informar que hi havia problemes amb les habitacions. Li van proposar compartir habitació amb aquesta persona. Va acceptar sense donar-li més importància.

Un cop dins, va anar a la terrassa. En girar-se, va veure que l'home estava completament nu. Va decidir marxar.

Després de tornar de l'esdeveniment, va trobar els llits junts. Els va separar i es va ficar al llit sense pensar-hi massa. Però, durant la nit, es va despertar amb una sensació estranya.

"Em vaig despertar notant com si tingués un insecte a l'esquena", va relatar Montero a TardeAR. En girar-se, va descobrir l'home nu acariciant-lo. Antonio Montero ho recorda com un trauma.

Ningú esperava el que Marisa Martín-Blázquez ha confessat sobre Antonio Montero

En el programa d'avui, Marisa Martín-Blázquez ha parlat sobre el que va passar. Ha confessat que ja coneixia aquesta història. "Em va cridar l'atenció perquè jo ho sabia des que va passar. Crec que va empatitzar amb el testimoni de Fabiola i això ho va remoure", ha explicat Marisa.

Antonio Montero li ho va explicar a ella i també als seus germans. No ho va fer públic en el seu moment per no desprestigiar el personatge. Però el que ningú esperava era la seva següent confessió.

"Té una memòria regulera", ha assegurat Marisa en directe. Ha revelat que se li han oblidat detalls sobre l'episodi com: "Ell em va explicar que se li va ficar directament al llit". I és que Marisa Martín-Blázquez ha explicat tot el que sap sobre el testimoni d'Antonio Montero, a més ha afegit que aquest home: "Li doblava l'edat a Antonio Montero".

Les seves paraules han sorprès a tothom. La història d'Antonio Montero ha impactat. El seu testimoni ha commogut l'audiència i les paraules de Marisa han generat un gran enrenou.