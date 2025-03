Sorpresa amb el que Marisa Martín-Blázquez ha destapat sobre la família de Luitingo

Avui a TardeAR s'ha parlat sobre la polèmica entrevista de ¡De Viernes!, on es va parlar de Luitingo. Durant l'emissió, es va posar a Jessica Bueno un àudio de Luitingo, criticant juntament amb la seva família a la seva exparella. Encara que el que més ha impactat en el programa d'avui han estat les paraules de Marisa Martín-Blázquez sobre Luitingo.

Luitingo ha reaccionat ràpidament. A través de les seves xarxes socials, ha emès un comunicat. En ell, ha confessat que lamenta profundament les seves paraules.

Ha reconegut que les seves declaracions podrien haver molestat a Jessica i li ha demanat disculpes públicament. El seu gest ha provocat diverses reaccions.

Marisa Martín-Blázquez dona la seva opinió sobre l'àudio de Luitingo amb la seva família

La situació va afectar tant a la model que es va trencar en directe. El moment va generar un gran enrenou mediàtic. I ara Marisa Martín-Blázquez ha volgut donar la seva opinió més sincera a TardeAR.

Marisa Martín-Blázquez ha volgut pronunciar-se al respecte i ha analitzat el comunicat de Luitingo i ha llançat una reflexió. “Entenc que si el primer que ha fet és demanar disculpes, és perquè alguna cosa dolenta ha fet”, ha afirmat.

A més, ha ressaltat un detall clau. “Quan Jessica es va referir a la seva sogra, entenc que la conversa és entre Luitingo i la seva mare”, ha explicat.

Marisa Martín-Blázquez ha volgut deixar clar que Luitingo ha parlat amb la seva mare sobre la seva parella. Per la qual cosa les paraules del cantant podrien haver-se dit en un entorn de plena confiança.

Marisa Martín-Blázquez parla sobre la família de Luitingo en directe

No obstant això, Marisa no s'ha quedat només amb aquesta opinió i ha decidit trencar una llança a favor del cantant i la seva família. Ha defensat que “en el context d'una conversa privada, si s'extrapolen paraules fora d'aquest context, es poden malinterpretar”. Les declaracions de Marisa Martín-Blázquez no han passat desapercebudes al plató.

Segons la periodista, la família de Luitingo no ha tingut intenció de fer mal a Jessica i creu que tot s'ha tret de context. Aquest punt de vista ha generat debat en el programa. Alguns col·laboradors han coincidit amb la seva anàlisi mentre altres han considerat que l'àudio és prou clar per no deixar lloc a dubtes.

L'opinió de Marisa Martín-Blázquez ha generat reaccions a les xarxes socials. Molts usuaris han comentat les seves paraules, dividint-se entre els que donen suport a la seva postura i els que creuen que està minimitzant l'assumpte. La polèmica segueix oberta i tot apunta que seguirà fent parlar en els pròxims dies.