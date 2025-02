Impacte després del que ha fet Pepe del Real a 'Vamos a Ver': 'Trencant el contracte'

Pepe del Real torna a sorprendre els espectadors de Vamos a Ver amb l'últim que ha dit sobre Andrea i Joel, concursants de La isla de las tentaciones. Tal com ha apuntat el comunicador, la parella ha marxat del reality "trencant un contracte".

Aquest matí, els col·laboradors han dedicat part de la seva emissió a comentar l'episodi d'ahir a la nit del programa presentat per Sandra Barneda. En ell, vam poder veure l'última hora sobre els habitants de Villa Playa i Villa Montaña.

Però, sens dubte, el plat fort de la nit va ser la foguera de confrontació d'Andrea i Joel. Després de caure en la temptació amb una de les solteres, el jove no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de demanar-li a Sandra veure la seva xicota.

Durant la seva trobada, ambdós van tenir l'oportunitat de parlar i solucionar les seves diferències. Tant és així que, finalment, van abandonar junts La isla de las tentaciones.

Com era d'esperar, aquesta escena no ha passat desapercebuda per a Pepe del Real i la resta dels seus companys de Vamos a Ver. No obstant això, encara que la majoria dels tertulians s'han centrat en l'amor que es tenen Andrea i Joel, el periodista ha fet un pas més enllà.

"L'acte més generós és demanar una foguera de confrontació, perquè, si no, segueixes allà fins al final cobrant, te'n vas del concurs i dius: «Hola, hola»", ha assegurat amb fermesa.

Unes paraules que ràpidament han estat qüestionades per una de les seves companyes de plató. "Podem veure el costat positiu i dir: 'Ha triomfat l'amor, que bonic'", li ha recriminat a Pepe del Real.

Pepe del Real sorprèn a 'Vamos a Ver' en assenyalar a Andrea i Joel: "Se'n van del concurs trencant un contracte"

Després de sentir les paraules de la companya, i malgrat que considera que han fet el correcte, Pepe del Real s'ha mostrat molt taxatiu amb Andrea i Joel:

"Perdona, és clar que ha triomfat l'amor, però et vull dir que se'n van del concurs trencant un contracte". Una afirmació amb la qual diversos dels seus companys de Vamos a Ver, entre ells Alexia Rivas, no han estat gens d'acord.

Per la seva banda, Adriana Dorronsoro ha assegurat que Andrea ha sabut jugar molt bé les seves cartes: "Després d'enrotllar-se amb el més guapo dels temptadors, surt amb el seu xicot".

Per la seva banda, una altra de les companyes de Pepe del Real ha assegurat que ahir li "va faltar veure Andrea penedida". "Hi ha un moment en què ell li diu: «No et penedeixes del que has fet?». I diu ella: «No, he fet el que he sentit»... Almenys, a ell l'hem vist aquest penediment".

En aquest moment, Antonio Rossi ha volgut fer una important aclariment al respecte. "Venia de veure el que havia fet ell. Sentia ganes de venjança", ha afegit a continuació.