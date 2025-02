Antonio Banderas es despista i reconeix l'últim de la seva filla, Stella del Carmen

Antonio Banderas té un descuit durant la seva última visita a El Hormiguero i acaba reconeixent una dada relacionada amb el futur marit de la seva filla, Stella del Carmen. "M'agrada molt amb qui es casarà", ha assegurat aquest famós actor espanyol.

Va ser el passat 20 d'agost quan la filla de l'intèrpret i Melanie Griffith va acudir a les seves xarxes socials per anunciar que es casava amb l'home de la seva vida. Una història d'amor que va néixer en la seva més tendra infància.

Juntament amb una imatge del seu anell de compromís i diverses instantànies antigues amb Alex Gruszynski, Stella del Carmen va anunciar oficialment el seu compromís. "Podré passar tot el temps amb la meva persona favorita a la Terra per sempre!", va assegurar la filla d'Antonio Banderas.

No obstant això, avui dia, a la parella encara li queden moltes decisions per prendre, entre elles, la data del seu casament. Tanmateix, això no ha estat un impediment perquè Pablo Motos li preguntés al seu últim convidat al respecte.

Aquest dimecres, 19 de febrer, Antonio Banderas ha tornat al plató d'El Hormiguero per promocionar el debut del seu quart musical, Gypsy. Un projecte que ja va presentar en aquest mateix format el passat mes de setembre.

Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció de la seva visita ha estat el descuit que ha tingut l'actor en relació amb el futur marit de Stella del Carmen. I és que, sense pensar-s'ho dues vegades, ha acabat reconeixent el que veritablement pensa del seu gendre.

Antonio Banderas revela una inesperada dada sobre el futur marit de la seva filla, Stella del Carmen: "M'agrada molt"

En un moment de l'entrevista, Pablo Motos li ha preguntat a Antonio Banderas per l'esperat casament de la seva filla, Stella del Carmen. Moment en què l'actor i director ha assegurat que, en aquesta ocasió, "no guanya el vertigen".

"Guanya la il·lusió perquè, a més, m'agrada molt amb qui es casarà. És que és molt graciós, perquè és un nen que venia a jugar i van estudiar junts des de parvulari. Tota la vida", ha afegit a continuació el convidat, deixant així al descobert la bona relació que manté amb Alex Gruszynski.

A més, Antonio Banderas no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir amb els televidents algunes anècdotes relacionades amb el promès de Stella del Carmen:

"Jo l'he vist a casa meva amb tres i quatre anyets, saltant a la piscina. El conec, ara és un paio que no cap per aquesta porta, molt guapo, molt llest, que l'estima molt".

Finalment, i després de parlar de la història de Stella i Alex, Antonio Banderas ha deixat al descobert l'únic desig que té en aquests moments. "Jo el que vull per a la meva filla és que l'estimi", ha assegurat davant el presentador d'aquest format.