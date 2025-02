Melania Trump copia el príncep Harry i pren una decisió d'última hora

Melania Trump ha decidit aprofitar al màxim el seu retorn a la Casa Blanca. La primera dama dels Estats Units està preparant un documental sobre la seva vida, un projecte que, segons informen diverses fonts, podria generar-li fins a 27 milions de dòlars. Aquesta decisió ha despertat controvèrsia, ja que molts veuen grans similituds en una estratègia seguida prèviament pel príncep Harry.

Un documental sobre la seva vida que ja està donant de què parlar

La decisió de Melania Trump de gravar un documental sobre la seva vida ha sorprès, especialment per l'evident paral·lelisme amb el camí que han seguit el príncep Harry i Meghan Markle. Els ducs de Sussex han apostat per projectes audiovisuals per explicar la seva veritat i ara és la primera dama qui segueix aquesta mateixa estratègia.

El documental serà produït per Jeff Bezos a través d'Amazon. En ell es relatarà la trajectòria de Melania des dels seus orígens fins a la seva consolidació com una de les figures més influents de la política nord-americana. S'espera que l'estrena tingui lloc als cinemes i a la plataforma de streaming a mitjans de 2025.

Aquesta iniciativa va començar a gestar-se en un sopar privat a Mar-a-Lago, la residència dels Trump a Florida. Només uns dies després que Donald Trump tornés a guanyar les eleccions, Melania va veure l'oportunitat de plasmar la seva història a la gran pantalla. Conscient de l'impacte mediàtic que genera, va decidir convertir la seva vida en un producte d'alt valor comercial.

Un acord milionari i grans expectatives

Més enllà dels 27 milions de dòlars que rebrà, Melania ha negociat quedar-se amb el 70% dels beneficis que generi el documental. A més, no descarta la possibilitat de convertir el projecte en una sèrie després del seu llançament.

L'interès en aquest contingut ha estat enorme. Empreses com Paramount i Disney també van intentar fer-se amb els drets, oferint xifres milionàries. No obstant això, finalment va ser Amazon qui va aconseguir l'exclusiva després d'una intensa subhasta.

Per a la direcció, Melania ha pensat en Brett Ratner, conegut per pel·lícules com X-Men. No obstant això, la seva elecció ha generat controvèrsia, ja que el cineasta va ser acusat d'assetjament sexual el 2017, encara que els casos mai van arribar a judici.

Melania Trump, una imatge renovada amb un objectiu clar

Aquest documental representa una nova estratègia per a Melania: vol projectar-se com una dona forta i independent, més enllà del paper de primera dama. Busca consolidar la seva imatge demostrant que la seva influència va més enllà de ser l'esposa de l'home més poderós del món. El projecte ja ha generat una gran expectació i s'espera que assoleixi alts índexs d'audiència.

La seva vida, especialment abans de la seva arribada als Estats Units, continua envoltada de misteri, cosa que afegeix un atractiu addicional per al públic. Amb aquesta aposta, Melania Trump deixa clar que no pretén viure a l'ombra del seu marit. La seva intenció és convertir-se en una figura de referència per mèrits propis i, de passada, assegurar-se un lucratiu contracte.

El més cridaner és que arriba en un moment en què Donald Trump ha estat un dels crítics més durs dels ducs de Sussex. Resulta irònic que, mentre Trump no perd oportunitat d'atacar públicament Harry i Meghan, la seva esposa hagi optat pel mateix format. Una estratègia que ambdós utilitzen per mantenir-se al centre del debat públic.