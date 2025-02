Gir de 180° amb el succeït amb Andrea i Joel després de 'La Isla de las Tentaciones'

Són molts els que es pregunten quantes de les parelles que van entrar a la vuitena edició de La Isla de las Tentaciones segueixen actualment unides. Precisament ha estat aquesta setmana quan l'audiència de Ni que fuéramos ha conegut si Andrea i Joel mantenen la seva relació. Era el reporter Hugo Montiel qui desvelava que l'auxiliar d'infermeria i l'entrenador personal estan el dia d'avui junts.

"Andrea i Joel se'n van junts", desvelava Montiel davant la mirada atònita de Javier de Hoyos al capdavant de l'esmentat espai del canal Quickie. A continuació, el reporter explicava que, a més, "viuen junts en un pis a Sabadell i que fan vida de parella".

La veritat és que la notícia sorprèn encara més sabent que Joel va caure en la temptació amb Nataly, una infidelitat de la qual la mateixa Andrea va ser testimoni. Ni l'audiència ni la catalana s'ho esperaven. Prova d'això és que la jove va patir un fort atac d'ansietat que es va emetre aquest dilluns.

La veritable situació d'Andrea i Joel després de La Isla de las Tentaciones

La jove, conscient de la infidelitat del seu nòvio, decidia després tornar-li-la besant a Borja a la piscina. "Com també he vist que la meva parella m'ha faltat al respecte, tampoc estaré jo plorant i passant-ho malament. Ara em toca a mi gaudir de l'experiència", reconeixia la participant.

Andrea confessava després a la foguera que si no havia fet aquest pas abans amb Borja havia estat per respecte a Joel. No obstant això, en veure que li havia estat infidel, s'havia deixat portar amb el seu temptador: "Ho vaig sentir i li ho vaig donar. No ho vaig fer per rancor ni per res del que vaig veure de Joel", va assegurar.

Andrea i Joel van arribar a La Isla de las Tentaciones per posar-se a prova com a parella. Després de tres anys de relació aquest repte serviria, suposadament, per enfortir el seu amor.

Contra tot pronòstic, Joel i Andrea segueixen sent parella

Cal recordar que poc després d'iniciar el seu romanç, ella va decidir deixar la relació perquè considerava que ell era extremadament dependent. Una crisi que en res es va assemblar a la que van viure durant la seva estada a República Dominicana i que, a priori, semblava insalvable.

No obstant això, l'estat actual de Joel i Andrea és el menys esperat. Després de conèixer la informació facilitada a Ni que fuéramos, queda clar que la parella ha superat aquest segon i important obstacle. La parella s'ha comprat una casa a la localitat de Sabadell, on viuen un amor més que consolidat.

La informació aportada pel reporter del canal Quickie coincideix amb les paraules que sobre la parella va dir fa uns dies Kiko Matamoros. El tertulià avançava que els concursants de La Isla de las Tentaciones estan "junts i molt enamorats".